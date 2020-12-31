Что ждет в самый первый день нового года – на "Утро.ру"

Луна 1 января продолжает убывать, но перешла в созвездие Льва. В этот день успех возможен как никогда. Дела будут спориться, удастся выполнить даже то, на что не хватало времени, главное – не откладывать. Есть вероятность незапланированных встреч, а также восстановления ранее очень важных отношений. Могут поступить хорошие новости и заманчивые предложения.

Овен

Сохраняя веру в себя, а также правильно распределяя силы и время, Овны 01.01.2020 добьются желаемых результатов. У вас возникнет много интересных планов, смело воплощайте их. Вечером вы отлично проведете время с хорошей компанией, активно отдохнете. Можно что-то купить.

Телец

Обаяние, уверенность и щедрость помогут Тельцам в этот день подняться по карьерной лестнице. В вашей жизни могут начаться значительные перемены. Переживание из-за новостей сменится удачей в делах. Наступит время дорогих подарков и приятнейших сюрпризов.

Близнецы

С работой у Близнецов в этот день будет туговато. Не следует подписывать важные документы и заключать сделки. Коммерция принесет скорее потери, чем прибыли. Зато вы прекрасно отдохнете с неожиданными гостями и получите позитивные известия.

Рак

У Раков 1 января появится возможность реализовать старые планы. Прежде чем отправиться на вечеринку, купите себе красивый наряд. Усталость снимет активный отдых с друзьями. Ближе к вечеру есть вероятность сюрпризов и подарков.

Лев

В этот день Львам хорошо бы придумать что-то новое или взяться за интересное дело. Творческий подход поможет вам решить любую задачу. Можно обсудить сложные и важные вопросы. Будьте терпеливы в общении с окружающими. Не исключены интересные знакомства.

Дева

Нестандартные решения Дев в этот день будут удивлять и покорять. От неприятностей вас спасет умение мыслить аналитически. Сдерживайте негативные эмоции. Смените обстановку – подходящее время для поездок, даже за границу. Близкие поддержат вас и помогут осуществить планы.

Весы

Даже если Весам не удастся 01.01.2021 совершить что-то выдающееся, не беда. Это будет спокойное время. У вас прибавится сил и энергии. Вы сумеете договориться с друзьями о совместных действиях и планах на будущее. Благодаря знаниям и опыту вы добьетесь успехов.

Скорпион

В этот день Скорпионам будет легко разобраться с делами, в том числе давно задуманными. Удастся решить финансовые вопросы, урегулировать разногласия по имуществу, наладить контакт с влиятельными людьми. Порадуют встречи со старыми знакомыми и приятелями.

Стрелец

Отсутствие малейших сомнений и уверенность в собственных силах поможет Стрельцам в этот день справиться со всеми делами, даже самыми непростыми. Не исключено, что вы неожиданно получите подарки и деньги. Могут вернуться старые долги, о которых вы даже забыли.

Козерог

Увлекательные идеи возникнут у Козерогов 1 января ближе к полудню. Давние творческие замыслы удастся воплотить. Очень удачно пройдут незапланированные поездки. Постарайтесь избегать разногласий, споров и конфликтов. Будьте терпеливее в общении с пожилыми родственниками.

Водолей

Сначала не слишком удачный день все же порадует Водолеев. Успешно пройдет творческая работа. После полудня есть вероятность приятного общения в непринужденной обстановке, а также встреч с друзьями – это поднимет настроение. Не исключены хорошие новости и сюрпризы.

Рыбы

Благодаря хорошей форме Близнецы в этот день справятся с любыми нагрузками. Также вы можете научиться кое-чему интересному. Смягчитесь в отношении к окружающим. Чаще улыбайтесь – и быстрее достигнете цели. Активный отдых, занятие спортом и прогулка восполнят затраченную энергию.

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