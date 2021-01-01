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Второй день наступившего года порадует приятными известиями и легкостью. Луна окажется в знаке Льва, а это значит, что положительная энергия поможет тем, кто решит действовать и начать что-то новое. Подробнее – в гороскопе на день от "Утро.ру".
Овен
Хорошо провести день в компании близких. Овнам стоит оторваться от салатов и сходит в гости к родителям или друзьям. Их энергия наполнит вас силами, которых в последнее время вам так не хватало. Однако будьте осторожны – не нужно ругаться и обижаться по пустякам.
Телец
Луна во Льве подтолкнет Тельцов к авантюрам. Отправляйтесь в неожиданную поездку, соглашайтесь на предложения, которые выходят за рамки вашей рутины. У вас есть шанс привнести в свою жизнь положительные эмоции и новые интересные знакомства.
Близнецы
Астрологи рекомендуют представителям знака быть осторожными с финансами 2 января. Не спешите тратить деньги на необдуманные покупки. Крупные приобретения могут разочаровать Близнецов со временем, а мелкие принести радость лишь на миг.
Рак
Ракам захочется 02.01.2021 полениться как никогда. Без зазрений совести отдохните. Весь прошлый год вы не щадили себя. В год Быка все ваши старания будут вознаграждены. Однако не налегайте на вредную пищу и напитки, лучше займитесь оздоровлением.
Лев
Львы будут мечтать о романтике целый день. У вас есть все шансы встретить любимого человека. Впрочем, ждать знака Вселенной не стоит. Доверяйте своей интуиции и действуйте. Не бойтесь и не медлите. Самых решительных судьба вознаградит настоящей сказкой.
Дева
Астрологи советуют Девам отбросить 2 января все сомнения. Вам пора попробовать что-то новое. Это касается как профессиональных задач, так и личной жизни. Сейчас позитивные тенденция на вашей стороне, не упустите шанс сделать то, о чем вы давно так мечтали, но никак не решались.
Весы
С утра окружающие могут немного подпортить вам настроение, но во второй половине дня ситуация изменится. Самое время заняться саморазвитием. У Весов 02.01. есть возможность открыть для себя новое хобби, которое может перерасти в нечто большее и прибыльное.
Скорпион
Звезды сулят вам благоприятный день. Суббота пройдет удачно, если вы будете сдерживать свои эмоции. Скорпионам стоит завершить в этот день все дела, которые вы не успели в прошлом году. Тогда предстоящие 12 месяцев пройдут также продуктивно и полезно.
Стрелец
События 2 января будут развиваться в зависимости от того, как вы проявиться себя с утра. Ваша энергия сейчас позволяет вам достичь успеха, однако это может случиться, только если вы приложите усилия. Не ленитесь, пока звезды не отвернулись от вас.
Козерог
Вам трудно будет проявить себя в субботу. Постарайтесь по возможности избегать тяжелых задач, а также физической нагрузки. Порадуйте себя, уделите время лишь себе. Примите ванну, посмотрите любимый новогодний фильм или съешьте лишнюю порцию салата.
Водолей
Звезды сулят вам 02.01.2021 хороший день. Прислушивайтесь к советам окружающих. Это поможет вам выбрать правильный путь на ближайшее время. Интуиция сейчас может вас подвести, а вот близкие люди, наоборот, помочь сделать выгодное решение.
Рыбы
2 января отлично подойдет для переезда. Рыбам стоит рискнуть и что-то поменять в своей жизни. Если переезд совсем не входит в ваши планы, попробуйте отправиться в короткое путешествие хотя бы за город. Поездка и перемена места благотворно повлияют на вас сейчас.
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