В субботу стоит воздержаться от помощи ближним

Православные чтят 2 января Игнатия Богоносца – священномученика. Говорят, так его прозвище означает "носить Божественный дух". В субботу нужно отдать дань и чудотворцу Иоанну Кронштадтскому. По погоде на второй день января на Руси предсказывали, каким будет август.

Традиции и обычаи 2 января

Наши предки с иконами в руках обходили в этот день дом, чтобы уберечь жилище от злых духов, а также уберечь себя от голода, а также нищеты. В конце обязательно кланялись каждому помещению в знак почтения перед хранителем семейных традиций.

Также 2 января обязательно на Руси убирались. Начиналась подготовка к Рождеству. Доставали праздничную одежду, учили колядки, запасались продуктами для пиршества.

Приметы и суеверия 2 января

Наши предки выходили во дворы и стряхивали с деревьев снег. Чем большее количество снега упадет, тем лучше будет урожай.

Много ли плодов и растений получится собрать в этом году, определяли и другим способом. Если ночью звезды хорошо видны, то проблем ждать не стоит.

Иней на ветках предвещал безоблачную погоду. А большое количество снега – к дождливому лету.

Если птицы громко поют, морозы пришли надолго.

Если 2 января холодно и светит солнце, в августе будет жарко и без дождей. Если метель метет, то конец лета выдастся промозглым.

Что нельзя делать 2 января

1. В этот день не рекомендуется покупать обувь, это к бедам.

2. Нельзя давать в долг, иначе просящий будет жить в нужде.

3. Пускать в дом нуждающихся тоже не следует, они принесут с собой несчастья.

Что можно делать 2 января

1. Стоит в этот день встретиться с родственниками.

2. Можно слушать советы окружающих, они будут полезны.

3. Нужно выбросить посуду с трещинами, чтобы не было проблем с деньгами.

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