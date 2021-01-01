Приметы на 2 января: что нельзя делать в день Игнатия Богоносца

Приметы на 2 января: что нельзя делать в день Игнатия Богоносца
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/www.globallookpress.com
В субботу стоит воздержаться от помощи ближним

Православные чтят 2 января Игнатия Богоносца – священномученика. Говорят, так его прозвище означает "носить Божественный дух". В субботу нужно отдать дань и чудотворцу Иоанну Кронштадтскому. По погоде на второй день января на Руси предсказывали, каким будет август.

Традиции и обычаи 2 января

Наши предки с иконами в руках обходили в этот день дом, чтобы уберечь жилище от злых духов, а также уберечь себя от голода, а также нищеты. В конце обязательно кланялись каждому помещению в знак почтения перед хранителем семейных традиций.

Также 2 января обязательно на Руси убирались. Начиналась подготовка к Рождеству. Доставали праздничную одежду, учили колядки, запасались продуктами для пиршества.

Приметы и суеверия 2 января

Наши предки выходили во дворы и стряхивали с деревьев снег. Чем большее количество снега упадет, тем лучше будет урожай.

Много ли плодов и растений получится собрать в этом году, определяли и другим способом. Если ночью звезды хорошо видны, то проблем ждать не стоит.

Иней на ветках предвещал безоблачную погоду. А большое количество снега – к дождливому лету.

Если птицы громко поют, морозы пришли надолго.

Если 2 января холодно и светит солнце, в августе будет жарко и без дождей. Если метель метет, то конец лета выдастся промозглым. 

Что нельзя делать 2 января

1.     В этот день не рекомендуется покупать обувь, это к бедам.

2.     Нельзя давать в долг, иначе просящий будет жить в нужде.

3.     Пускать в дом нуждающихся тоже не следует, они принесут с собой несчастья.

Что можно делать 2 января

1.     Стоит в этот день встретиться с родственниками.

2.     Можно слушать советы окружающих, они будут полезны.

3.     Нужно выбросить посуду с трещинами, чтобы не было проблем с деньгами. 

Ранее "Утро.ру" публиковало денежный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия заинтересована в ускоренном транзите власти в Белоруссии - СМИ

Батька стал слишком скользким партнером для РФ

Меркель объявила о своем уходе во время новогоднего обращения к нации

Канцлер назвала свое поздравление самым необычным за все годы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей