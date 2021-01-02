Астрологический прогноз на день поможет избежать трудностей

В воскресенье убывающая Луна окажется в созвездии Девы. День отлично подойдет для кропотливой работы, обучения чему-то новому, также будет легко избавиться от вредных привычек. А вот риск возникновения конфликтов 3 января 2021 года заметно вырастет.

Овен

Овнам в первое воскресенье Нового года стоит воздержаться от иллюзий и посмотреть на происходящее реально. Чем быстрее вы признаете проблему, тем раньше сможете ее решить.

Телец

Тельцы в этот день будут полны энтузиазма и новых идей. Прислушивайтесь к своей интуиции и не забывайте отдыхать, советуют астрологи. Рекомендации близких также не будут лишними.

Близнецы

Близнецов 3 января 2021 года ждут интересные встречи и новые знакомства, которые в будущем могут оказаться весьма полезны. Не отказывайтесь от новых предложений и чаще проявляйте инициативу.

Рак

Ракам в первые январские выходные стоит воздержаться от перегрузок и лишнего стресса. День лучше провести спокойно, не помешает и смена обстановки.

Лев

Львам звезды рекомендуют не спешить с принятием решений и вообще избегать какой-либо суеты. Все важные вопросы лучше перенести на следующую неделю, а воскресенье посвятить семье.

Дева

Дев в первой половине дня могут сбить с толку неприятные новости. Гороскоп на день гласит: тщательно проверяйте всю информацию и не давайте ввести себя в заблуждение.

Весы

Весов 3 января 2021 года астрологи предостерегают от изнурительной работы и физических нагрузок. Отдых с книгой или фильмом – наилучший вариант в зимний день.

Скорпион

Денежный гороскоп обещает Скорпионам перемены к лучшему в финансовых делах. Возможно, поступит новое удачное предложение или появится шанс преумножить доходы.

Стрелец

Стрельцов в воскресенье ждут приятные подарки и хорошие новости издалека. Не стоит ждать подвоха от этого дня, просто наслаждайтесь времяпрепровождением с близкими.

Козерог

Плодотворный день будет у Козерогов: возникнут оригинальные и смелые идеи, касающиеся будущих проектов. Однако от преждевременных обещаний лучше воздержаться – высок риск переоценить свои силы.

Водолей

Водолеи 3 января 2021 года найдут ответы на давно терзавшие их вопросы. Также удастся навести порядок в делах и определиться с целями на будущее.

Рыбы

Рыбам в воскресенье придется решать несколько задач одновременно. Не исключено, что к вечеру представители этого знака будут совершенно измотаны. Тем не менее, в будущем вся проделанная работа будет вознаграждена.

Таков подробный прогноз на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало точный гороскоп по восточному календарю на 2021 год.