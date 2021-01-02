Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
Православные верующие 3 января чтят память святого Петра, митрополита Киевского и всея Руси. В народе этот праздник прозвали днем полукорма: считалось, что домашние животные к началу января съедали половину запасов, заготовленных на зиму.
Традиции и обычаи 3 января
В этот день было принято проверять амбары, ворошить зерно, чтобы проверить, не завелись ли там грызуны. Женщины с самого утра принимались за уборку и толкли зерно в ступке. В процессе загадывали желание, а после готовили из злаков блины и кисель. Считалось, что если съесть блюдо, мечта обязательно сбудется.
Приметы и суеверия 3 января
Что нельзя делать 3 января
В народе считали, что если в день Петра-Полукорма подслушивать чужие разговоры или подглядывать за другими, можно оглохнуть или ослепнуть. Также считалось, что 3 января не стоит разбрасываться обещаниями и приносить в дом поднятые на улице приметы – это к потерям.
Что можно делать 3 января
Петров день зачастую посвящали уходу за домом и скотиной. Считалось, что нужно навести порядок в амбаре, рассчитать запасы до конца зимы и защитить от сглаза животных. Также некоторые читали заговоры от воров и ломоты в костях.
Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный календарь народных праздников на январь.
Сенату США удалось обойти вето президента на оборонный бюджет
Украинцы не верят, что это принесет Москве хоть какую-то прибыль