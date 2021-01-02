Запрещалось поднимать найденные на земле предметы

Православные верующие 3 января чтят память святого Петра, митрополита Киевского и всея Руси. В народе этот праздник прозвали днем полукорма: считалось, что домашние животные к началу января съедали половину запасов, заготовленных на зиму.

Традиции и обычаи 3 января

В этот день было принято проверять амбары, ворошить зерно, чтобы проверить, не завелись ли там грызуны. Женщины с самого утра принимались за уборку и толкли зерно в ступке. В процессе загадывали желание, а после готовили из злаков блины и кисель. Считалось, что если съесть блюдо, мечта обязательно сбудется.

Приметы и суеверия 3 января

Если умыться ключевой водой на Петров день, то в течение года не будет болезней. Чтобы защитить дом от сглаза, на видное место клали небольшую серебряную ложечку или любой другой предмет. Сильные морозы и мало снега – значит лето будет засушливым и жарким.

Что нельзя делать 3 января

В народе считали, что если в день Петра-Полукорма подслушивать чужие разговоры или подглядывать за другими, можно оглохнуть или ослепнуть. Также считалось, что 3 января не стоит разбрасываться обещаниями и приносить в дом поднятые на улице приметы – это к потерям.

Что можно делать 3 января

Петров день зачастую посвящали уходу за домом и скотиной. Считалось, что нужно навести порядок в амбаре, рассчитать запасы до конца зимы и защитить от сглаза животных. Также некоторые читали заговоры от воров и ломоты в костях.

Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный календарь народных праздников на январь.