Экстрасенс расшифровала послания Нострадамуса и Ванги на 2021

По ее версии, в словах предсказателей есть некоторые неточности

Знаменитые прорицатели Нострадамус и Ванга сделали несколько зловещих предсказаний на 2021 год, однако, как утверждает экстрасенс Татьяна Светлая, они значат вовсе не то, что может показаться на первый взгляд. Маг решила расшифровать послания и объяснить, что может сулить год металлического Быка.

Предсказание Нострадамуса

На 2020-2025 год прорицатель предсказывал появление некоего ребенка с пугающими уродствами. Татьяна Светлая уверяет, что нельзя воспринимать это буквально. Скорее всего, речь идет о нашей Земле.

"Можно сказать, что сама планета – колыбель человечества, некий ребенок, и он затягивается в некую туманную дымку. Может быть, это и имел в виду Нострадамус, видя какие-то катаклизмы, которые придут в 2021 году", – пишет "Пятый канал".

Согласно ее прогнозу, то плохое, что придет, вскоре рассеется – на смену придут хорошие события.

Предсказание Ванги

В этом году болгарка уверяла, что ученые наконец изобретут лекарство от рака. Экстрасенс проанализировала слова прорицательницы на картах Таро и уверяет, что та не ошибалась. Единственное заблуждение – случиться это на три года позже.

Согласно собственному прогнозу, Татьяна заявила, что во многом ситуация в мире будет зависеть от стран, расположенных на экваторе. Однако в каком ключе они повлияют на это пока неясно.

Подробное предсказание Ванги на 2021 год – в материале "Утро.ру".