Благоприятный день может положить начало удачному периоду в жизни

Для большинства знаков зодиака 4 января пройдет хорошо: новые знакомства, успехи в делах. Как провести день еще лучше – подскажет астрологический прогноз от "Утро.ру".

Овен

4 января для Овнов окажется крайне плодотворным днем. Чем больше вы проявите творческого подхода, тем лучше вы справитесь с делами. Вам удастся хорошо запоминать новую информацию и находить ей практическое применение. Подумайте, что необходимо вам для карьерного продвижения и уделите этому навыку особое внимание. В будущем это может принести солидные дивиденды.

Телец

День будет благоприятен для общения с людьми. Однако тянуться к вам будут в основном те, кому нужна забота и утешение. Постарайтесь не растрачивать себя на всех, иначе к концу дня сил на свои дела не останется. Часть времени можно будет уделить чему-то новому – вы сможете с легкостью освоить что-то новое.

Близнецы

С самого начала дня все будет проходить нелегко. Во многом это связано с тем, что окружающие будут возлагать на вас слишком большие ожидания. Для этого потребуется проявить все свои лидерские качества, чтобы настроить единомышленников на нужный лад. Не бойтесь сделать первый шаг навстречу человеку, который вам небезразличен.

Рак

Людям вы нравитесь, поэтому хорошие взаимоотношения с окружающими зададут тон на день. Многие захотят с вами познакомиться и пообщаться поближе. Прислушивайтесь к интуиции, что понять, с кем можно иметь дело, а с кем не стоит.

Дева

Отличный день, чтобы провести его активно. Можно посетить светские мероприятия или уделить время активному отдыху. Не сомневайтесь, это принесет вам массу позитивных эмоций. Окружающие вас люди высоко оценят искренность и добродушие, не стесняйтесь его проявлять.

Лев

Звезды сулят вам много встреч в этот день. Вероятно, вы встретите тех, кому давно симпатизировали. Особенно хорошо отношения у Львов будут складываться с женщинами – они могут оказать очень полезную помощь, не стесняйтесь пускать в ход свое обаяние. Не исключены небольшие денежные поступления.

Весы

Этот день вас немного разочарует. На него будет возлагаться больше ожиданий, чем он принесет в действительности. Возможны небольшие недоразумения и мелкие неурядицы, но реагировать на них вы будете острей, чем обычно. Трудно будет найти общий язык с женщинами, но постарайтесь не обижаться на них лишний раз.

Скорпион

Важные дела придется решать собственными силами. Возможно, кто-то и придет вам на помощь, но сделает все не так, как вам было нужно. Звезды говорят, что добиться успеха у вас получится и самостоятельно. Можно заняться делом, которое давно откладывалось в долгий ящик.

Стрелец

День будет полон приятных сюрпризов и событий. Вы будете полны сил, энергичны и деятельны. Возможно, что появятся новые интересы, которым посвятите себя целиком. Постарайтесь не оценивать серьезно те обещания, которые вам дают окружающие. Не исключено, что в конечном счете выполнить их не выйдет.

Козерог

У вас получится успеть многое из того, что было запланировано. Однако постарайтесь грамотно распределять ресурсы. У вас будет шанс узнать что-то важное, нужно будет правильно применить это в будущем. Новое знакомство может привести к романтическому увлечению, если вы настроены серьезно, наберитесь терпения – отношения будут развиваться медленно.

Водолей

Ничем выдающимся этот день отличаться не будет. Все будет складываться само по себе, не требуя от вас дополнительных усилий. Поговорите со знакомыми по душам, они дадут хорошие советы, которые помогут в будущем. Возможны неожиданные гости или дружеские визиты.

Рыбы

Вашим талантам в этот день найдется отличное применение. Не бойтесь показать себя с лучшей стороны. Постарайтесь прислушиваться к интуиции, поскольку она подскажет, что будут хотеть от вас окружающие. Исполнение желаний близких принесет вам большую радость. А вот заниматься сложными и утомительными делами нежелательно, постарайтесь накопить силы на будущее.