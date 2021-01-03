Астрологический прогноз подскажет, как провести предстоящие семь дней

Начало недели подходит для того, чтобы навести во всех делах порядок, начать разбираться с непростыми задачами. Однако не поддавайтесь эмоциям и не бросайте дело на половине пути. Двигайтесь вперед и тогда точно добьетесь успеха. Во второй половине недели есть шанс найти ответы на важные вопросы.

Овен

На этой неделе представители знака будут пытаться решить вопрос, который тревожил их долгое время. Будьте готовы идти на уступки, чтобы наконец обрести спокойствие. Также не отказывайтесь провести время с родными и друзьями. В большинстве случаев такое общение зарядит вас положительными эмоциями.

Телец

На неделе с 4 по 10 января Тельцы получат возможность восстановить моральные силы после внутреннего кризиса. Но многое будет зависеть от ваших собственных решений и действий. Также постарайтесь не упускать шансов, которые то дело подкидывает вам судьба.

Близнецы

Неделя выдастся беспокойной. Не исключены конфликты. Старайтесь держать себя в руках и избегать нежелательных переживаний. А вот в финансовой сфере все будет отлично. Не исключено повышение или заключение удачной сделки. Не отказывайтесь от встреч с друзьями, они помогут отдохнуть и сменить обстановку.

Рак

А вот Ракам на этой неделе стоит заняться генеральной уборкой или сделать небольшой ремонт. Внимательнее относитесь к вещам и документам, поскольку есть риск их потерять. Для многих эта неделя станет возможностью путешествовать.

Лев

Для Львов эта неделя сулит приятные знакомства. Новые люди могут поделиться полезной информацией, зарядить вас энергией. Однако не стоит доверять незнакомцам. Будьте особенно осторожны, когда кто-то просит у вас денег или предлагает заключить сомнительные сделки. Также не отказывайте родным в помощи. Это не только сблизит вас, но и может сказаться на профессиональной карьере Львов.

Дева

Не исключено, что с 4 по 10 января представители знака могут получить важную информацию. В целом неделя будет благоприятствовать реализации давно задуманных планов. Используйте это, чтобы понять, как достигнуть успеха в работе.

Весы

Рожденные под знаком Весов на этой неделе будут разбираться с обещаниями, данными ранее. Также будет возможность хорошо провести время с друзьями или же завести новые знакомства. Новые люди обязательно научат вас чему-то важному. В работе избегайте спешки и не торопитесь принимать важные решения.

Скорпион

Будьте готовы, что придется много работать и принимать решения, от которых будет зависеть ваше будущее. Вероятно, что Скорпионам предстоит важный разговор, который серьезно повлияет на планы. Также неделя будет благоприятной для продвижения по службе или смены работы. Не тратьте впустую это ценное для вас время, тогда перед вами откроются новые перспективы.

Стрелец

Стрельцов ожидает неделя, в которой успехи или неудачи будут полностью зависеть от их собственных действий. Вы сможете многого достичь за эти семь дней, если не будете лениться. Лучше сосредоточиться на реализации уже начатых проектов или задач.

Козерог

Постарайтесь обсудить и разрешить все конфликты, которые не давали вам покоя. Это позволит спокойно двигаться дальше. В личной жизни Козерогов все будет стабильно и хорошо, поэтому не стесняйтесь признаваться в своих чувствах и устраивать романтические сюрпризы.

Водолей

Запаситесь терпением. Постарайтесь не вступать в конфликты, а в особенности с мужчинами. Неделя будет благоприятна с профессиональной точки зрения, но не форсируйте события, иначе успех рискует обернуться провалом.

Рыбы

Рыбам предстоит решать проблемы близких им людей. Не отказывайте в помощи. Иногда будет достаточно дельного совета, чтобы ваш друг или родственник мог принять взвешенное решение. Есть шанс получить весточку из прошлого, которая прояснит ситуацию и подскажет, как действовать дальше.

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