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4 января православные почитают память Анастасии Узорешительницы. Святая приняла мученическую смерть во время гонений на христиан. Ее сожгли на костре после долгих пыток.
Согласно народному календарю, в этот день все беременные молились Анастасии, прося у нее легких и удачных родов. Девушки и женщины вышивали полотенце, которым потом повитуха принимала новорожденного. Им же вытирали со лба капли пота у рожающей. Наши предки верили, что это поможет сохранить здоровье и матери, и ребенка. Также считалось, что святая помогает невинно осужденным людям.
В Настасьин день готовили постную кашу, обязательно угощали ей беременных.
Что нельзя делать 4 января
Что можно делать 4 января
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