Под строгим запретом выяснение отношений

4 января православные почитают память Анастасии Узорешительницы. Святая приняла мученическую смерть во время гонений на христиан. Ее сожгли на костре после долгих пыток.

Согласно народному календарю, в этот день все беременные молились Анастасии, прося у нее легких и удачных родов. Девушки и женщины вышивали полотенце, которым потом повитуха принимала новорожденного. Им же вытирали со лба капли пота у рожающей. Наши предки верили, что это поможет сохранить здоровье и матери, и ребенка. Также считалось, что святая помогает невинно осужденным людям.

В Настасьин день готовили постную кашу, обязательно угощали ей беременных.

Что нельзя делать 4 января

Нельзя бить и издеваться над животными, иначе можно навлечь на себя беду и серьезные проблемы со здоровьем.

Запрещалось выкидывать еду со стола. Остатки нужно отдать животным, а то весь год придется голодать.

Не оставляйте ножи, иголки, ножницы и вилки без присмотра. Предки верили, что в Настасьин день шалит нечистая сила, которую нужно держать подальше от острых предметов.

Под запретом выяснение отношений, конфликты и ссоры. В противном случае отношения не получится наладить аж до весны.

Также запрещалось ходить по дому босиком и вязать. Иначе кого-то из близких могут осудить и посадить в тюрьму.

Не стоит 4 января прокалывать уши – долго заживать будут.





Что можно делать 4 января

Обычно в этот день резали свиней к рождественскому столу.

Хорошо, если в Настасьин день вам ничего не снилось. В противном случае тщательно проанализируйте свой сон. Это поможет избежать ошибок в будущем.

4 января – отличный день для гаданий.





Народные приметы 4 января

Облака плывут против ветра – ждите много снега.

Если с крыш домом свисает много сосулек, значит урожай будет богатым.

Если снег легкий и пушистый – ждите засуху летом.

Снег идет хлопьями – к дождливому лету.

Если январь сухой и холодный, значит снег по весне быстро растает.





Ранее "Утро.ру" публиковало подробный календарь народных праздников на январь.

