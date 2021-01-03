Приметы на 4 января: что нельзя делать в Настасьин день

Приметы на 4 января: что нельзя делать в Настасьин день
Фото: pixabay.com
Под строгим запретом выяснение отношений

4 января православные почитают память Анастасии Узорешительницы. Святая приняла мученическую смерть во время гонений на христиан. Ее сожгли на костре после долгих пыток. 

Согласно народному календарю, в этот день все беременные молились Анастасии, прося у нее легких и удачных родов. Девушки и женщины вышивали полотенце, которым потом повитуха принимала новорожденного. Им же вытирали со лба капли пота у рожающей. Наши предки верили, что это поможет сохранить здоровье и матери, и ребенка. Также считалось, что святая помогает невинно осужденным людям. 

В Настасьин день готовили постную кашу, обязательно угощали ей беременных. 

Что нельзя делать 4 января 

  • Нельзя бить и издеваться над животными, иначе можно навлечь на себя беду и серьезные проблемы со здоровьем. 
  • Запрещалось выкидывать еду со стола. Остатки нужно отдать животным, а то весь год придется голодать. 
  • Не оставляйте ножи, иголки, ножницы и вилки без присмотра. Предки верили, что в Настасьин день шалит нечистая сила, которую нужно держать подальше от острых предметов. 
  • Под запретом выяснение отношений, конфликты и ссоры. В противном случае отношения не получится наладить аж до весны. 
  • Также запрещалось ходить по дому босиком и вязать. Иначе кого-то из близких могут осудить и посадить в тюрьму. 
  • Не стоит 4 января прокалывать уши – долго заживать будут. 


Что можно делать 4 января 

  • Обычно в этот день резали свиней к рождественскому столу. 
  • Хорошо, если в Настасьин день вам ничего не снилось. В противном случае тщательно проанализируйте свой сон. Это поможет избежать ошибок в будущем. 
  • 4 января – отличный день для гаданий. 


Народные приметы 4 января 

  • Облака плывут против ветра – ждите много снега. 
  • Если с крыш домом свисает много сосулек, значит урожай будет богатым. 
  • Если снег легкий и пушистый – ждите засуху летом.
  • Снег идет хлопьями – к дождливому лету. 
  • Если январь сухой и холодный, значит снег по весне быстро растает. 


Ранее "Утро.ру" публиковало подробный календарь народных праздников на январь.

Юлия МИХАЙЛОВА

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