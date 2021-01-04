Приметы на 5 января: что нельзя делать в Федулов день

Приметы на 5 января: что нельзя делать в Федулов день
Фото: pixabay.com
По погоде в этот день судили, каким будет второй месяц осени

В народном календаре 5 января получило название Федулов день, или день Федула Зимнего.

На Руси в этот день избавлялись от злых духов и готовились к Рождеству. 5 января наши предки угощали скотину постными лепешками, а птиц подкармливали зерном. Чтобы уберечь домашний скот от порчи, готовили печенье в форме коров, овец и т.д. Это угощение заворачивали в полотенце и оставляли до Рождества.

Что нельзя делать 5 января

Дурным знаком считалось ругать и наказывать детей. Это могло привести к тому, что его невзлюбят окружающие и неудачи будут преследовать весь год. Если ребенок проказничал в этот день, его осеняли крестным знамением три раза.

Также на Федула старались ничего не мастерить – если пораниться в этот день, рана будет заживать долго. Подшивать и обрезать одежду тоже было плохой приметой – предки верили, что так себе можно жизнь укоротить.

Что можно делать в день Федула

Суеверные люди считали, что это время вершится магия и загаданные желания сбываются. Поэтому те, кто страстно чего-то желал, пекли лепешку из трех горстей ржаной муки и святой воды. Тесто месили под особый заговор на исполнение желания.

"Скоро Господний день рождения, получу от него благословенья, чтобы задуманное мною свершилось, желание поскорее в жизнь воплотилось".

Съесть лепешку нужно было в одиночку, без посторонних глаз.

Приметы на 5 января

В день Федула предки определяли, какая погода будет в ноябре. Если день морозный, ясный – то и второй месяц осени будет солнечным и комфортным. Сырость и слякоть 5 января сулили сырую погоду в ноябре.

Полный список народных праздников на январь читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

В Европе захотели отобрать российские территории

Условием для этого назвали договор 1920 года

Разговор с позиции силы: США бросили новый вызов России - политолог

Вашингтон принятием проекта заявил о намерении ужесточить политику в адрес Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей