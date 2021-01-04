По погоде в этот день судили, каким будет второй месяц осени

В народном календаре 5 января получило название Федулов день, или день Федула Зимнего.



На Руси в этот день избавлялись от злых духов и готовились к Рождеству. 5 января наши предки угощали скотину постными лепешками, а птиц подкармливали зерном. Чтобы уберечь домашний скот от порчи, готовили печенье в форме коров, овец и т.д. Это угощение заворачивали в полотенце и оставляли до Рождества.

Что нельзя делать 5 января

Дурным знаком считалось ругать и наказывать детей. Это могло привести к тому, что его невзлюбят окружающие и неудачи будут преследовать весь год. Если ребенок проказничал в этот день, его осеняли крестным знамением три раза.

Также на Федула старались ничего не мастерить – если пораниться в этот день, рана будет заживать долго. Подшивать и обрезать одежду тоже было плохой приметой – предки верили, что так себе можно жизнь укоротить.

Что можно делать в день Федула

Суеверные люди считали, что это время вершится магия и загаданные желания сбываются. Поэтому те, кто страстно чего-то желал, пекли лепешку из трех горстей ржаной муки и святой воды. Тесто месили под особый заговор на исполнение желания.

"Скоро Господний день рождения, получу от него благословенья, чтобы задуманное мною свершилось, желание поскорее в жизнь воплотилось".

Съесть лепешку нужно было в одиночку, без посторонних глаз.

Приметы на 5 января

В день Федула предки определяли, какая погода будет в ноябре. Если день морозный, ясный – то и второй месяц осени будет солнечным и комфортным. Сырость и слякоть 5 января сулили сырую погоду в ноябре.

Полный список народных праздников на январь читайте в нашем материале.