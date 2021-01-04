Справиться с трудностями помогут рекомендации астрологов

День будет наполнен событиями, которые могут иметь самые разные последствия. Астрологи советуют не принимать неприятности близко к сердцу, а рассматривать их как возможность начать все с чистого листа.

Овен

5 января представителям знака следует помнить, что даже неудачи могут обернуться успехом. Доверьтесь судьбе – она подскажет правильный путь. А вот в личной жизни Овнов наступает период стабильности. Если в отношениях с любимым человеком возникают какие-то трудности, в ближайшее время вы сможете их преодолеть.

Телец

Вторник 5.01 приготовил Тельцам сюрпризы. Скорее всего, представители знака получат заманчивое предложение, касающееся работы или личной жизни. Не медлите с ответом и не бойтесь рискнуть. Также благоприятный день для обновления гардероба или похода в парикмахерскую.

Близнецы

А вот Близнецам на 5.01.2021 не следует планировать никаких важных дел. Лучше посвятить день отдыху и уходу за собой. Особенно это время благоприятно для любых процедур, направленных на снижение веса. Также в сложных ситуациях не стеснятейсь обратиться за советом к старшим членам семьи.

Рак

Представителям знака следует прислушаться к советам внутреннего голоса. Также не стоит ждать стабильности на работе, поэтому надежды на быстрый успех придется ненадолго оставить, но помните, что неудачи временны. 5 января 2021 – отлично подходит, чтобы укрепить семейные связи. Проведите время вместе с близкими, поделитесь тем, что вас беспокоит.

Лев

Во вторник Львам следует на время отпустить все проблемы и отдохнуть. Можно, например, встретиться с друзьями. Не исключены судьбоносные знакомства с людьми, которые смогут вас многому научить.

Дева

Звезды советуют Девам набраться терпения и морально подготовиться к неожиданным поворотам судьбы. Не робейте, если вдруг вам придется столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Свободные Девы могут рассчитывать на перемены в личной жизни, если будут открыты для новых знакомств.

Весы

5.01 Весам нужно попытаться перестать все контролировать. Помните, что не всегда это заканчивается хорошо. Если не справляетесь на работе, то можете смело попросить помощи у окружающих. Вечер можно посвятить походу в театр или музей. Это поможет вам расслабиться.

Скорпион

Скорпионам не стоит принимать важных решений, иначе это может стать причиной недопониманий и конфликтов. Не вините окружающих в своих неудачах. Вместо этого настройтесь на позитивные изменения, даже если поводов для радости не так уж и много.

Стрелец

Вторник благоприятен для общения и веселья. Заводите новые знакомства, проводите время в компании близких. Это позволит набраться сил для будущих свершений. Не конфликтуйте с окружающими и будьте готовы, что иногда придется идти на компромисс.

Козерог

Козерогам 5 января повезет оказаться в нужном месте в нужное время. Не сидите на месте и не ленитесь, если хотите достичь успеха. Будьте открыты для общения, высказывайте свое мнение и не ведитесь на провокации окружающих. Также в жизни влюбленных представителей знака могут произойти перемены к лучшему.

Водолей

Настало время действовать. Водолеев ждет успех не только в работе, но и в личной жизни. Не отказывайтесь от интересных предложений, развивайте свои таланты. Вторую половину дня лучше посвятить отдыху и провести ее в неформальной обстановке.

Рыбы

Звезды говорят, что Рыб ждут резкие и непредсказуемые перемены во многих сферах. Однако не пытайтесь повлиять на ситуацию, вероятнее всего, представители знака не смогут повлиять на ход событий. Не тратьте драгоценное время на пустые разговоры. Вместо этого займитесь своим профессиональным развитием.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на неделю с 4 по 10 января.