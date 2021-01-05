Фортуна улыбнется трем знакам зодиака

Первый месяц Нового года станет удачным для отдельных представителей знаков зодиака. Кому-то может посчастливиться стать обеспеченным человеком, заявил астролог Павел Глоба.

Из-за увеличенных расходов, которые становятся неизменным явлением в жизни россиян после новогодних праздников, январь часто называют "месяцем бедности". Однако, считает астролог, в действительности дело в наступившем 2021-м обстоит не так: Новый год станет началом поступлений финансов в крупном объеме. На успех могут рассчитывать Тельцы, Стрельцы и Рыбы.

Так, звезды воздадут Тельцам за их труд. В середине января этих представителей знаков зодиака могут возвестить о новости, которая изменит их финансовое положение с ног до головы. Не исключено, что именно эти люди встретят очень ценного помощника, или смогут получить невероятно ценный совет, который позволит поправить все дела.

Фортуна улыбнется и Стрельцам, которые получат возможность сменить место работы и даже род профессиональной деятельности. Астролог рекомендует им не испытывать страх перед назревающими изменениями и совершать решительные действия. Опасение может вызывать лишь непривычное и новое окружение. Стрельцам следует обращать внимание на свое поведение и остерегаться недоброжелателей.

А Рыбам суждено стать свидетелями практически прямого вмешательства фортуны в их дела уже в первых числах января Нового года. Особенно повезет этим представителям знака зодиака в личной жизни и финансах. К концу текущего месяца они станут обладателями серьезного капитала в виде выигрыша, очень выгодного контракта или повышения, о чем Глоба поведал в интервью mk.ru.

Ранее астролог рассказал о том, каким станет 2021-й для отдельных знаков зодиака.