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После Нового года жителей России ожидает череда январских праздников. Так, 6 января православные отмечают Сочельник в канун Рождества Христова, который всегда выпадает в ночь перед самим основным торжеством.
На протяжении целого дня христиане держат пост, употребляя лишь воду. Однако после появления первой звезды на небе в вечер православные накрывают стол, на котором должно быть 12 постных блюд.
Что нельзя делать в Сочельник
Запрещена ругань, ссоры и злословия. Также запрет налагается на гадания. Необходимо простить своих недоброжелателей и извиниться перед теми, кого вы, вполне возможно, когда-то обидели.
Что можно делать в Сочельник
В этот день принято собираться дома вместе со всей семьей – у родителей. Вечером семьи выходят на двор, чтобы посмотреть на небо. Христиане высматривают путеводную звезду, по которой определяют урожай и благополучие в хозяйственных делах. А если загадать заветное желание именно в этот момент, оно непременно сбудется.
Приметы на 6 января
Ранее "Утро.ру" делилось календарем праздников на январь 2021 года.
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