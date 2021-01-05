Приметы на 6 января: что нельзя делать в Сочельник

Приметы на 6 января: что нельзя делать в Сочельник
Dmitry Chasovitin/www.globallookpress.com
Верующим предстоит строжайший пост в канун Рождества

После Нового года жителей России ожидает череда январских праздников. Так, 6 января православные отмечают Сочельник в канун Рождества Христова, который всегда выпадает в ночь перед самим основным торжеством.

На протяжении целого дня христиане держат пост, употребляя лишь воду. Однако после появления первой звезды на небе в вечер православные накрывают стол, на котором должно быть 12 постных блюд.

Что нельзя делать в Сочельник

Запрещена ругань, ссоры и злословия. Также запрет налагается на гадания. Необходимо простить своих недоброжелателей и извиниться перед теми, кого вы, вполне возможно, когда-то обидели.

Что можно делать в Сочельник

В этот день принято собираться дома вместе со всей семьей – у родителей. Вечером семьи выходят на двор, чтобы посмотреть на небо. Христиане высматривают путеводную звезду, по которой определяют урожай и благополучие в хозяйственных делах. А если загадать заветное желание именно в этот момент, оно непременно сбудется.

Приметы на 6 января

  • Звездная ночь – к хорошему приплоду.
  • Иней – к урожаю хлеба.
  • Черная тропинка на снегу – к гречному урожаю.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем праздников на январь 2021 года.

Егор МАЛКОВ

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