Астрологический прогноз для всех знаков зодиака поможет провести очередной день новогодних каникул с пользой

Во вторник Луна окажется в знаке Весов. Это значит, что пришла пора общения: стоит приглашать гостей в дом, встречаться с друзьями и устраивать свидания своей второй половинке. Что приготовил шестой день нового года всем знакам – в гороскопе на день от "Утро.ру".

Овен

Представителям знака стоит отложить принятие важных решений на более благоприятное время. 06.01. Овнам рекомендуется посвятить домашним заботам. Проведите время с семьей, в последнее время родным сильно вас не хватало.

Телец

Позитивная энергия на время покинула Тельцов. Вторник вам можно потратить на восстановление сил и внутренней гармонии. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие, даже если встретите непонимание со стороны окружающих.

Близнецы

Астрологи предупреждают, что вас 6 января будет тянуть во всякие авантюры, которые могут плохо закончиться, если последовать зову сердца, а не разума. Близнецам стоит быть осторожными и не доверять малознакомым людям.

Рак

Раков ждет благоприятный день. Удастся проявить себя как на работе, так и в личных отношениях. Однако помните, что под лежачий камень вода не течет и надолго расслабляться нельзя. После заслуженного отдыха следует с новыми силами взяться за новые свершения. Тогда успех вам обеспечен.

Лев

Вам можно 06.01.21 начинать новые дела. Все, за что Львы бы сейчас не взялись, получится прекрасно. Поэтому подумайте, какие хобби вы хотели бы сделать смыслом жизни и приложите все усилия, чтобы добиться результата.

Дева

Звезды сулят Девам перемены, которых вы так не любите. Поэтому готовьтесь к тому, что грядет, ведь этого не избежать. Однако имейте в виду, что все, что с вами произойдет, сыграет вам лишь на руку, поэтому просто плывите по течению.

Весы

Весам будет полезно разобраться со своими мыслями, чтобы вернуться на работу со свежей головой. Вам нужно понять, что вас не устраивает в вашей жизни, и избавиться от этого, даже если окажется, что на пути к успеху у вас стоят люди, которых вы считаете близкими.

Скорпион

Представителям знака захочется 6 января потратить все сбережения на нужную, казалось бы, вещь. Однако Скорпионам не стоит спешить, а лучше вложить средства в что-то, что может обезопасить ваше финансовое благополучие в будущем.

Стрелец

Если есть возможность, отправляйтесь в мини-путешествие. Пару дней за городом, на природе благотворно повлияют на самочувствие Стрельцов. Будьте внимательны к своему здоровью в этот день.

Козерог

Козерогам покажется, что в среду вы способны на все и даже больше. Астрологи полагают, что так оно и есть, но нужно определить приоритеты. Некоторые вещи, которые ранее вы считали значительными, больше не являются таковыми.

Водолей

06.01.12 может стать для Водолеев судьбоносным днем. Обращайте внимание на знаки и действуйте, как подсказывает интуиция. Сейчас самое время отключить голову.

Рыбы

Вас ожидают приятные известия, которые вы так давно ждали. Рыбам могут предложить новое место работы. Прежде, чем соглашаться, подумайте, а так ли выгодно это предложение. Поспешив, вы можете упустить более интересный вариант.

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