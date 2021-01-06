Звезды укажут, как провести предстоящее Рождество

Звезды советуют всем знакам зодиака сохранять спокойствие и проявлять настойчивость в столь непростое время. Не бойтесь преград, и положительный результат не заставит себя ждать.

Овен

7 января может обернуться для овнов весьма неприятными последствиями в виде проблем с коллегами на работе. Однако звезды советуют вам не обращать на это пристальное внимание. Со всеми делами вы справитесь на "ура", а успех в личных отношениях вам гарантирован.

Телец

Не стоит проявлять излишнюю активность, так как энергия не принесет ожидаемых результатов. Не исключен риск принятия иррационального решения. Положитесь на друзей – они дадут вам дельный совет.

Близнецы

Не стоит разом решать все проблемы. Распутывайте накопившийся клубок медленно и тщательно. Устройте семейный ужин, пригласите друзей на прогулку. Постарайтесь не заводить сразу серьезных разговоров.

Рак

Ваши нервы на пределе. Не за горами стрессы, которые могут повлечь несчастный случай. Восстановите свое душевное спокойствие. Примите расслабляющую ванну, избавьтесь от внешнего негатива.

Лев

Примите активное участие в совместной деятельности с коллегами. Устройте деловые встречи и переговоры, при этом не забывайте контролировать свои эмоции, чтобы не спровоцировать нервное истощение.

Дева

Этот день лучше провести дома – не исключено, что лишнее время за проектами приведет к ненужным просчетам и ошибкам. Примите помощь от друзей – они всегда готовы вас поддержать.

Весы

Возникшая череда сложностей может повлечь всплеск агрессии и злости на обстоятельства. Примите ситуацию такой, какая она есть. Сохраняйте спокойствие.

Скорпион

Идеальная пора для деловых переговоров и получения новых знаний. Запланируйте встречу с близкими, не отказывайтесь от крупных покупок.

Стрелец

Позитивный и легкий день, который сулит хорошее настроение и профессиональный успех. Вспомните старых знакомых, прогуляйтесь по улицам. Так вы сможете получить очередной заряд вдохновения.

Козерог

Не отказывайте в советах тем, кто привык прислушиваться к вашему мнению. Вам по плечу любые сложности. Не бойтесь крупных покупок – этот день наиболее благоприятен для принятия подобных решений.

Водолей

Не стоит откладывать старые дела, так как график у вас весьма плотный. Не забывайте про семью и близких. Осмотритесь: быть может, вам удастся завести интересное знакомство.

Рыбы

Не исключено, что вы возобновите прежние отношения из-за неожиданной встречи. Для их развития стоит избегать однообразия. Так вы сможете избежать напряженности, которая будет уже неисправима.

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