Приметы на 7 января: что нельзя делать на Рождество Христово

Приметы на 7 января: что нельзя делать на Рождество Христово
Dmitry Chasovitin/www.globallookpress.com
Верующие начинают день с утренней службы

Православные христиане отмечают по традиции 7 января Рождество Христово. В этот день принято молиться за родных, ходить в церковь и уделять основное внимание духовному.

Праздник, прежде всего, имеет религиозное значение. Поэтому его нужно отметить, воздав молитвы Богу. Прихожане посещают литургию, зажигают свечи у икон и молятся за здравие своих близких.

Что можно делать в Рождество

По устоявшейся традиции в этот день необходимо посетить утреннюю службу, а затем зажечь свечу, придя домой. Ее необходимо поставить перед иконостасом. После этого верующие молятся, а затем приступают к празднованию за столом, закрывая пост.

Что нельзя делать в Рождество

Нельзя отказывать в милостыне нуждающимся. Однако ее можно подавать лишь тем, кто вызывает доверие. Также не дозволено допускать ругань и ссоры. Негатив может предопределить весь год до наступления следующего Рождества.

Запрещены пышные празднества и гуляния с распитием спиртного и танцами. Не стоит поминать 7 января усопших – лишь на следующий день после Рождества.

Приметы на 7 января

  • Ясное небо и безветренная погода – к богатому урожаю
  • Снег поутру – к удаче и богатству
  • Пустая тарелка на столе – к нищете.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем праздников на январь 2021 года.

Егор МАЛКОВ

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