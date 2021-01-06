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Православные христиане отмечают по традиции 7 января Рождество Христово. В этот день принято молиться за родных, ходить в церковь и уделять основное внимание духовному.
Праздник, прежде всего, имеет религиозное значение. Поэтому его нужно отметить, воздав молитвы Богу. Прихожане посещают литургию, зажигают свечи у икон и молятся за здравие своих близких.
Что можно делать в Рождество
По устоявшейся традиции в этот день необходимо посетить утреннюю службу, а затем зажечь свечу, придя домой. Ее необходимо поставить перед иконостасом. После этого верующие молятся, а затем приступают к празднованию за столом, закрывая пост.
Что нельзя делать в Рождество
Нельзя отказывать в милостыне нуждающимся. Однако ее можно подавать лишь тем, кто вызывает доверие. Также не дозволено допускать ругань и ссоры. Негатив может предопределить весь год до наступления следующего Рождества.
Запрещены пышные празднества и гуляния с распитием спиртного и танцами. Не стоит поминать 7 января усопших – лишь на следующий день после Рождества.
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