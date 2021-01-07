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8 января православные отмечают праздник под названием Собор Пресвятой Богородицы. Он официально утвердился еще в 861 году. В этот день Православная церковь чтит память Богоматери, подарившей жизнь Иисусу Христу.
В народе 8 января принято называть "Бабьим праздником". День был посвящен повитухам, а также роженицам.
Женщины приходили в гости к повитухам и дарили им разнообразные подарки в знак благодарности за удачные роды. Также существовала традиция, в соответствии с которой нужно было испечь пироги и навестить недавно родившую женщину. Считалось, что в этом случае младенец и его мать будут счастливы и здоровы.
Девушки продолжали гадать на суженого и будущую жизнь.
Что можно делать в Собор Пресвятой Богородицы
8 января нужно выносить мусор и избавляться от всякого хлама. Это поможет привлечь к себе счастье и благополучие.
В этот день желательно принимать гостей. Посиделки за праздничным столом сулят хозяевам достаток.
Что нельзя делать в Собор Пресвятой Богородицы
Категорически запрещается приобретать веревки. Считается, что в противном случае с кем-то из родных случится несчастье.
Нельзя варить, а также пить кисель – к беде.
Приметы на 8 января
Ранее "Утро.ру" поделилось календарем праздников на январь 2021 года.
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