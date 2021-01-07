В этот день нужно избавляться от ненужных вещей

8 января православные отмечают праздник под названием Собор Пресвятой Богородицы. Он официально утвердился еще в 861 году. В этот день Православная церковь чтит память Богоматери, подарившей жизнь Иисусу Христу.

В народе 8 января принято называть "Бабьим праздником". День был посвящен повитухам, а также роженицам.

Женщины приходили в гости к повитухам и дарили им разнообразные подарки в знак благодарности за удачные роды. Также существовала традиция, в соответствии с которой нужно было испечь пироги и навестить недавно родившую женщину. Считалось, что в этом случае младенец и его мать будут счастливы и здоровы.

Девушки продолжали гадать на суженого и будущую жизнь.

Что можно делать в Собор Пресвятой Богородицы

8 января нужно выносить мусор и избавляться от всякого хлама. Это поможет привлечь к себе счастье и благополучие.

В этот день желательно принимать гостей. Посиделки за праздничным столом сулят хозяевам достаток.

Что нельзя делать в Собор Пресвятой Богородицы

Категорически запрещается приобретать веревки. Считается, что в противном случае с кем-то из родных случится несчастье.

Нельзя варить, а также пить кисель – к беде.

Приметы на 8 января

Снег липнет к рукам – скоро потеплеет.

Дует северный ветер – ждите морозы.

Каша пригорела – к снегопаду.

Если 8 января установилась морозная погода, лето будет ненастным.

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