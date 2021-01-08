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Запретов в Степанов день набирается целый список.
9 января считалось самым подходящим днем для любовных гаданий. Девушки говорили, что полученные в этот день пророчества самые верные.
В Степанов день обычно навещали родню – родителей и кумовьев. Старались пожелать побольше хорошего – здоровья, богатства, долгих лет жизни. Предки верили, что сказанное в этот день обязательно сбудется.
Если в этот день снегопад – будет богатый урожай грибов и ягод.
Иней на деревьях предвещает, что пшеница уродится.
Если вороны сбиваются в стайки на верхушках деревьев, это говорит о близких морозах.
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