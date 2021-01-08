Произнесенные в это время пожелания сбываются

Запретов в Степанов день набирается целый список.

Что нельзя делать 9 января

Так, наши предки не рубили до заката дрова. В противном случае можно было сильно пораниться и долго ждать выздоровления. Также мужчины старались не брать в руки нож в этот день, чтобы не лишиться мужской силы.

Девушки помнили о запрете после пробуждения вставать на пол босыми ногами. Прежде нужно было прочесть "Отче наш" девять раз подряд. Суеверные считали, что иначе можно утратить красоту.

9 января, по приметам, нельзя было шить. Иначе можно лишиться памяти, верили на Руси.

Что можно делать

9 января считалось самым подходящим днем для любовных гаданий. Девушки говорили, что полученные в этот день пророчества самые верные.

В Степанов день обычно навещали родню – родителей и кумовьев. Старались пожелать побольше хорошего – здоровья, богатства, долгих лет жизни. Предки верили, что сказанное в этот день обязательно сбудется.

Приметы на 9 января

Если в этот день снегопад – будет богатый урожай грибов и ягод.

Иней на деревьях предвещает, что пшеница уродится.

Если вороны сбиваются в стайки на верхушках деревьев, это говорит о близких морозах.

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