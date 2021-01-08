Астрологический прогноз для всех знаков зодиака

В начале Нового года некоторым знакам зодиака необходимо пересмотреть свое отношение к внешнему миру, так как слишком болезненное восприятие событий может привести к неудаче, а кому-то стоит проявлять осторожность в словах и поступках.

Овен

Медленное, но верное улучшение ситуации с личными финансами. Наладьте контакты с деловыми партнерами. Результат деятельности зависит от того, насколько вы готовы отдаться работе. Не исключены ссоры с близкими.

Телец

Не бойтесь проявлять себя. Уделите внимание оставленным ранее проектам. Возможно, вам повезет, и вы станете счастливым обладателем крупной суммы денег, которую можно вложить в выгодное дело.

Близнецы

Постарайтесь черпать энергию из отношений с семьей, и верные решения по самым важным вопросам для вас будут гарантированы. Не старайтесь решить все проблемы одним махом. Звезды говорят о том, что ваше энергический потенциал возрастет в самом скором времени.

Рак

День перемен и переговоров. Не отказывайтесь от намеченного пути к личной и профессиональной независимости. Не прибегайте к излишней жесткости и спешке.

Лев

Сегодня не удастся полноценно раскрыть свои организаторские таланты и способности. Не стоит думать сейчас о новых рубежах и открывающихся перспективах – вполне возможен обман или череда разочарований из-за неоправданных надежд.

Дева

Постарайтесь отложить все новое. Лучше всего привести в порядок старые бумаги и записи. День разрешения спорных дел.

Весы

Лучшее время для того, чтобы достичь в делах насущных конкретных результатов. Не исключено, что в общении с родственниками возникнут проблемы.

Скорпион

Не самое лучшее время для сделок и финансовых операций. Вероятны трудности с возвращением в рабочий ритм, что будет сопровождаться повышенной нервозностью и угнетенным состоянием. Отмените все визиты, постарайтесь выспаться.

Стрелец

Успех гарантирован в случае развития чувства ответственности и склонности к точным математическим расчетам. Звезды подсказывают, что увиденный сон сбудется через неделю.

Козерог

Тяжелый день для сильных эмоций и увлечений. Обратите внимание на состояние своего здоровья. Не исключено, что вам необходимо сменить режим питания, подумать об отдыхе и увеличении времени для сна.

Водолей

Пора эмоциональной напряженности, рабочих просчетов и неудач. Совмещайте приятное с необходимым. Если решите уйти от несчастных будней в себя, блокируйте внутренний негатив. Не теряйте оптимизма.

Рыбы

Пора сделать свой жизненный выбор. Если получите предложение перейти на новую работу, тщательно обдумайте все варианты. Вероятно, то, что вам предложили, не соответствует вашим личным принципам и системе ценностей.

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