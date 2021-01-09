Приметы на 10 января: что нельзя делать в Рождественский мясоед

Приметы на 10 января: что нельзя делать в Рождественский мясоед
Фото: pixabay.com
В это время на Руси играли свадьбы

10 января в народе получило название Рождественский мясоед или Домочадцев день.

С начала января на Руси обычно начинали забивать скотину. А с Рождественского мясоеда на столе появлялось мясное. В это время наши предки обычно устраивали свадьбы – появлялась возможность приготовить обильное угощение. Кроме того, работы в поле уже были завершены и у крестьян было больше времени.

Что нельзя делать в Рождественский мясоед

Так как эта дата получила еще и название Домочадцев день, особое внимание 10 января нужно уделить семье. Поэтому ругаться, обижать родных и близких в этот день считается дурной приметой. Склоками можно накликать беду на весь год.

Что можно делать 10 января

В этот день на Руси было принято подавать на стол блюда из мяса. Все домашние дела 10 января старались делать все вместе – чтобы подчеркнуть важность семьи.

Считалось, что в этот день нужно загадывать желания. Предки всей семьей забивали колышки на красной горке и привязывали кусочки ткани, озвучивая про себя желание.

10 января также и гадали, а молодежь встречалась вечером, чтобы повеселиться – завести знакомства, попеть, поплясать.

Приметы на Рождественский мясоед

  • Если 10 января будет метель, лето выдастся дождливым и прохладным.
  • Если расчирикались воробьи – значит, скоро придет тепло.
  • Если нет ветра и на деревьях иней – это к удачному году и хорошему урожаю.

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Кристина ЧЕРНИКОВА

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