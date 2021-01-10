В эту дату православные чтут память тысяч загубленных при царе Ироде младенцев

Наши предки верили, что 11 января является самым страшным днем в году. А потому дата отлично подходила для гадания и обращения к потусторонним силам. В народе этот день также получил название "Страшный вечер", "Мученики 14 000 младенцев".



Традиции и обычаи 11 января

Этот день входит в рождественский период, который длится вплоть до Крещения. Так что в этот день верующие должны проявлять свои лучшие душевные качества – помогать неимущим, делать пожертвования и проявлять милосердие. Также день отлично подходит для посещения религиозных мест.

Что нельзя делать 11 января

На Руси верили, что в эту дату нельзя отпускать детей одних из дома. Взрослым же запрещалось покидать жилище после захода солнца. Считалось, что в противном случае нечистый дух может забрать человека.

Также нельзя сквернословить – произнесенные дома грубые слова могут спровоцировать заболевание одного из членов семьи.

А еще в Страшной день нельзя сетовать на судьбу и жаловаться – иначе в жизни начнутся такие неприятности, что все былые хлопоты покажутся сущей мелочью.

Приметы 11 января

За окном стоит теплая погода – весенний период начнется раньше обычного. Чистое звездное небо предвещает серьезное похолодание. Снежинки падают крупными хлопьями – быть потеплению. Если 11 января началась метель, лето будет пасмурным.

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