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Наши предки верили, что 11 января является самым страшным днем
в году. А потому дата отлично подходила для гадания и обращения к потусторонним силам. В
народе этот день также получил название "Страшный вечер", "Мученики 14 000
младенцев".
Традиции и обычаи 11 января
Этот день входит в рождественский период, который длится вплоть до Крещения. Так что в этот день верующие должны проявлять свои лучшие душевные качества – помогать неимущим, делать пожертвования и проявлять милосердие. Также день отлично подходит для посещения религиозных мест.
Что нельзя делать 11 января
На Руси верили, что в эту дату нельзя отпускать детей одних из дома. Взрослым же запрещалось покидать жилище после захода солнца. Считалось, что в противном случае нечистый дух может забрать человека.
Также нельзя сквернословить – произнесенные дома грубые слова могут спровоцировать заболевание одного из членов семьи.
А еще в Страшной день нельзя сетовать на судьбу и жаловаться – иначе в жизни начнутся такие неприятности, что все былые хлопоты покажутся сущей мелочью.
Приметы 11 января
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.
Об этом сообщил штаб Тихановской