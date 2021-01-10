Астрологический прогноз подскажет, как лучше всего начать первую рабочую неделю года

Луна в понедельник окажется в знаке Стрельца. Это не подходящее время для строительства или решения юридических вопросов. Чем лучше заняться 11 января, в первый рабочий день 2021 года, расскажет гороскоп на день от "Утро.ру".

Овен

Представителям знака предстоит очень гармоничный день. Все пойдет как по маслу, если не провоцировать окружающих. Старайтесь держать эмоции под контролем, а язык за зубами. Не реагируйте на завистников и врагов, тогда понедельник отблагодарит вас приятным известием.

Телец

11.01.21 не подходит для активной деятельности. Тельцам следует созерцать и размышлять о своей жизни. Подумайте, чего вам не хватает. В этот день есть шансы понять, как изменить жизнь к лучшему.

Близнецы

Астрологи советуют вам готовиться к тому, что в понедельник ваша энергия будет крайне понижена. Лучше всего попытаться восстановить силы и душевное равновесие. Близнецам стоит поговорить с родными, чтобы те перестали вас "душить" запретами и ограничениями.

Рак

Ракам 11 января придется узнать, что такое просить о помощи. Не стесняйтесь обращаться за советом к тем, кому как вам кажется нечего вам порекомендовать. Вы будете удивлены, какой нестандартный подход к решению вашей самой большой проблемы они могут предложить.

Лев

Вам пора понять, что под лежачий камень вода не течет. Астрологи советуют Львам начать действовать, пока не поздно. Не бойтесь потерпеть неудачу как в профессиональном плане, так и в личном. Сейчас звезды на вашей стороне.

Дева

Удача вам благоволит. Девы 11 января могут браться за любые дела, а также решать самые важные вопросы в жизни. Смело меняйте работу, просите о повышении или ставьте вопрос о дальнейших перспективах отношений со второй половинкой. Все решения в этот день принесут лишь положительный результат.

Весы

Представители знака могут столкнуться с трудностями 11.01. Весам будет казаться, что у них ровным счетом ничего не получается. Не отчаивайтесь, займитесь тем, что делали уже не раз, а новые дела оставьте на потом.

Скорпион

Скорпионам пора задуматься о том, а в верном ли направлении они движутся. Большую часть времени ушедшего года вы отдавали работе. Многим пора изменить это и заняться своей личной жизнью. Астрологи предупреждают, что для некоторых настало судьбоносное время.

Стрелец

Вам стоит 11 января пообщаться с родственниками старшего поколения. Их житейская мудрость позволить Стрельцам по-новому взглянуть на сложившиеся обстоятельства. Мотайте на ус, советы родных помогут избежать неприятностей.

Козерог

Представителям знака лучше избегать в понедельник конфликтов. Козерогам лучше не общаться с коллегами, среди них есть завистники, которые мечтают вам насолить. Если расскажете им про свои планы, можно будет столкнуться с проблемами.

Водолей

Водолеев ждет хороший день. Вы успеете сделать все намеченное, а также сможете поправить свое финансовое благополучие. Представители знака получат неожиданную, но приятную весть, которая изменит жизнь к лучшему.

Рыбы

Рыбы будут подвластны эмоциям 11 января. Чтобы избежать проблем, астрологи рекомендуют не спешить с решениями, а отложить их на потом, когда в жизнь придут позитивные тенденции.

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