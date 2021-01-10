Первая рабочая неделя нового года несет перемены многим знакам зодиака

В этом году первая рабочая неделя будет заряжать энергией. Многим захочется творить и создавать. Этой благоприятной порой для начинаний стоит воспользоваться с умом. Подробности – в гороскопе на неделю от "Утро.ру".

Овен

Вам ближайшие семь дней приготовили сюрпризы в личных отношениях. Овны окажутся в центре внимания. Вы будете активно общаться и взаимодействовать с самыми неожиданными людьми. Присмотритесь к ним, возможно, вы сможете встретить свою судьбу.

Телец

Вам опасно на этой недели идти на риски. В первую очередь это касается финансов. Воздержитесь от сомнительных предложений, а также постарайтесь избегать больших трат. Тельцам нужно соблюдать баланс.

Близнецы

Астрологи предупреждают, что Близнецам придется всю неделю разгребать дела прошедшего года. Не отчаивайтесь, вы сможете преодолеть все препятствия. С успехом пройти вес испытания помогут прогулки на свежем воздухе.

Рак

Представителям знака нужно быть аккуратными в своих публичных высказываниях. Придержите свое мнение при себе. Негативная оценка ситуации, с которой вы особо не знакомы, может сыграть против вас. Завистники так и ждут возможности нанести по Ракам удар.

Лев

Астрологи рекомендуют Львам воспользоваться позитивной и творческой энергией, которую космос посылает на этой неделе. Найдите хобби по душе, займитесь спортом. Изменения в жизни не заставят себя ждать.

Дева

Вам захочется полениться. Однако этого нельзя делать. Сейчас вам удастся любое занятие. Дева пора брать свою жизнь в свои руки и двигаться вперед, трудясь как пчелка.

Весы

Весам с 11 по 17 января стоит проверять себя дважды. Велика вероятность допустить ошибку. Впрочем, внимание к деталям и полноценный сон уберегут представителей знака от проблем.

Скорпион

Привнести позитивную энергию в свою жизнь Скорпионам позволят поездки за город. Если же такой возможности сейчас нет, то восполнить баланс сил и гармонии помогут животные. Чаще уделяйте внимание своим питомцам.

Стрелец

Звезды говорят о том, что Стрельцам пора избавиться от лишнего хлама в жизни. Воспользуйтесь тем, что сейчас Вселенная благоволит тем, кто готов рисковать, и устройте себе генеральную уборку всего, что только можно.

Козерог

Подопечным стихии Земли будет непросто с 11 по 17 января. Эмоции будут бушевать. Козерогам стоит освоить медитацию и дыхательные практики, чтобы контролировать накалившиеся вокруг страсти.

Водолей

Неделя заставить Водолеев встряхнуться и искать новые способы решения старых проблем. Не бойтесь экспериментировать и слушайте свою интуицию .Сейчас к голосу разума прислушиваться не стоит.

Рыбы

Весь прошедший 2020-й был тяжелым временем для Рыб в профессиональном плане. Однако теперь тенденции изменились. Есть вероятность, что вы найдете работу мечты, но нужно действовать, безделье приведет к тому, что вы упустите свой шанс.

А что приготовил год для всех знаков зодиака, можно узнать в денежном гороскопе.