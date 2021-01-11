Об успехах и неудачах во второй рабочий день нового года – в подборке «Утро.ру»

Убывающая Луна 12 января будет в Козероге. В этот день и сложные, и важные дела будут ладиться: прежние ошибки исправятся, удастся достичь желаемых результатов. Главное – не сомневаться в успехе и верить в себя. Как никогда, пригодятся советы окружающих.

Овен

С работой 12.01.2021 Овны успешно справятся, только не нужно торопиться. Подходящее время для улучшения отношений с начальством и коллегами. Тратить много денег не следует: рискуете остаться без гроша. В личной жизни могут произойти хорошие перемены.

Телец

Это будет сложный день у Тельцов. Вам придется с особенным упорством доказывать свою правоту, но в итоге договориться удастся. Вы избежите многих споров, если не поддадитесь желанию главенствовать над окружающими. С вкладами, заключением сделок и приобретениями не стоит торопиться. Будьте осторожнее с деньгами. Держитесь подальше от шумных сборищ.

Близнецы

Засилье дел в этот день не должно смущать Близнецов. Следует грамотно спланировать свои действия, и вы справитесь со всеми задачами. Хорошо бы избавиться от всего старого, можно выбросить вышедшие из употребления вещи, сменить жилье или работу. Удачными будут небольшие покупки. От дальних поездок надо отказаться.

Рак

Преграды, возникшие 12 января, Ракам удастся преодолеть, как и добиться некоторых успехов в работе. Улучшится и финансовая ситуация, поставленные цели будут достигнуты. Ближе к вечеру посвятите время отдыху, чтобы восстановить силы, пройдите оздоровительные процедуры.

Лев

В этот день Львам окажутся по плечу и новые, и сложные дела. Плодотворным будет общение со многими людьми. Не спешите с инициативами, продумывайте каждый шаг. От приобретений, особенно недвижимости, нужно воздержаться – поберегите деньги. Посетите вечеринку: вы сможете завести интересные знакомства и расслабиться.

Дева

От пустых разговоров и споров Девам в этот день лучше держаться подальше, иначе дела пойдут наперекосяк и останутся не завершены. Рассчитайтесь по долгам, проведите все платежи и соблюдайте договоренности. С головой погрузившись в работу, не перенапрягайтесь, чтобы не лишиться сил. Помиритесь с теми, с кем в ссоре, и восстановите старые связи.

Весы

Сосредоточиться на некоторых делах Весам 12.01.2021 будет очень нелегко. Вам многое не удастся закончить из-за допущенных недоработок и ошибок, которые придется исправлять. Сдерживайте эмоции, не предавайтесь унынию. Хорошо бы заняться чем-то новым, провести встречи. В отношениях с окружающими доверьтесь своей интуиции – она не подведет.

Скорпион

Из любой кажущейся безвыходной ситуации Скорпионам в этот день удастся выйти достойно. И на работе, и дома следует вовремя начать действовать, тогда все получится. Полная самоотдача поможет не только выполнить много дел, но и улучшить настроение. Могут возникнуть проблемы в семье, которые нужно будет срочно решать.

Стрелец

Отказ идти на поводу у своих желаний и благоразумие поможет Стрельцам в этот день найти ответы на сложные вопросы и выполнить все профессиональные задачи. Вы договоритесь с начальством и влиятельными людьми, благодаря чему получите мощную поддержку своих начинаний. С финансами возникнут трудности, но не берите в долг и не оформляйте кредит – это только ухудшит ситуацию.

Козерог

Добиться желаемых результатов Козероги 12 января смогут, если приложат максимум усилий. Чтобы не подмочить деловую репутацию, не берите на себя много обязательств. Точно ставьте цели, продумайте способы их достижения, после чего действуйте, используя советы окружающих и подсказки собственной интуиции. Не исключено, что вы получите неожиданные деньги, однако сразу тратить их не следует.

Водолей

Отличная память и накопленный опыт поможет Водолеям избежать сложностей и не повторить прошлых ошибок. Успехов в делах удастся достичь при совместной работе с единомышленниками и благодаря нестандартным решениям. Возможно, вы получите выгодное предложение. Найдите время для отдыха – пора расслабиться. Ближе к вечеру не исключены приятные встречи.

Рыбы

Добиться выдающихся результатов в этот день и даже повыситься в должности Рыбы смогут, правильно распределив усилия, проявив аккуратность, внимание к мелочам, точность в расчетах и заручившись поддержкой со стороны. Прежде чем принимать решение, тщательно обдумывайте каждую мелочь. Избегайте споров и конфликтов. Есть вероятность позитивных изменений в личной жизни.

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