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Христиане 12 января поминают святую Анисию Солунскую Когда ее родители умерли, девушка раздала все, что имела, нуждающимся. Римский воин убил ее за отказ ехать с ним на языческий праздник.
Традиции и обычаи 12 января
На Руси дату называли днем Анисьи Зимней, так как в это время обычно мороз крепчал. Еще именовали святую Желудочницей – молились ей об избавлении от болей в желудке. Звали и Порезухой, ведь 12.01 было принято резать свиней и гусей.
Наши предки варили свиные желудки, селезенку и печень, готовили угощения из гусей и грибов. Все это, а также другие разносолы подавалось на стол. Еще ходили в гости и устраивали пиршества.
Народные приметы на 12 января
Что нельзя делать 12 января
1. Нежелательно выполнять тяжелую работу.
2. Шить и вязать не разрешается.
3. Запрещено солить пищу.
4. Не следует принимать подарки от чужих.
5. Брать любые вещи на перекрестке также не рекомендуется.
6. Не стоит вытираться полотенцем другого человека.
7. Рассказывать о своих снах не позволено.
Что можно делать 12 января
1. Ходить в гости к родным и друзьям и принимать их у себя.
2. Готовить из вареного желудка особое блюдо и угощать им всех, кто в доме, и пришедших.
3. Есть свинину.
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