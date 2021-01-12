Перед старым Новым годом астрологи дали советы всем знакам зодиака

В эту среду будет новолуние. В этот день грядут перемены – все, о чем мечталось, может сбыться. При выполнении срочных дел нужно действовать решительно. Приятными окажутся неожиданные встречи и знакомства.

Овен

Планы 13 января Овнам позволено нарушать. На работе у вас могут случиться заметные изменения. Они, а также важные открытия и полученная Вами ценная информация – только к лучшему. Перед тем как совершать покупки для дома, тщательно рассчитайте бюджет и обдумайте траты, чтобы не остаться без гроша, несмотря на возможное получение денег.

Телец

Справиться с огромным количеством непростых дел и решить множество проблем Тельцы в этот день сумеют благодаря массе энергии. Не исключено, что откроются новые возможности. Сдержите порыв добиться желаемого, не щадя сил и нервов. Будьте терпеливы, и в ближайшее время получите то, чего хотите. Перед сном неплохо посмотреть романтическое кино или прочитать любовный роман.

Близнецы

Со всеми вопросами Близнецы в эту среду разберутся без особого труда. Вам нужно выстроить планы на несколько дней и продумать свои шаги по их осуществлению. Чтобы избежать серьезных проблем на работе, прислушайтесь к дельным советам опытных людей. Есть вероятность финансовых поступлений. Ближе к вечеру звезды пообещали вам приятные сюрпризы.

Рак

Воздержаться от споров Ракам 13.01.2021 вряд ли удастся, но вести их нужно так, чтобы добиться положительного результата. Вы можете получить заманчивые предложения, от которых не захотите отказаться. Однако не следует заключать сделки. Не приобретайте то, что не было запланировано и старайтесь не тратить средства впустую. Общение с дорогими людьми придаст вам бодрости.

Лев

Самого большого прогресса в этот день Львы достигнут, занимаясь довольно непростыми делами. Желаемых результатов вы добьетесь, проявив деликатность и собранность. От проблем можно избавиться, если быть усидчивее и не действовать напролом. Преграды удастся преодолеть. Финансовые вопросы вы решите. Есть вероятность удачных покупок.

Дева

Если Девы в этот день не станут отвлекаться на пустяки и сосредоточатся на главном, им удастся многого достичь. Хорошо пройдут переговоры о начале нового сотрудничества и смене работы. Подходящее время для заключения крупных сделок. Однако возможны не только приобретения, но и потери, будьте осторожнее.

Весы

Достойного результата, а то и полного успеха в делах Весам 13 января удастся достичь, если проявить творческий подход. Только не спешите принимать решения – обдумайте все. Сдерживайте эмоции, чтобы не разгорелся конфликт. Деловое общение пройдет удачно благодаря вашему обаянию. Обратите внимание на здоровье, не перенапрягайтесь и найдите возможность отдохнуть.

Скорпион

С новыми задачами Скорпионы в этот день справятся так быстро, как сами не ожидали. Есть вероятность положительных изменений на работе – благодаря нынешним успехам вы сможете занять более высокую должность. Вас поддержат влиятельные люди. Не исключено получение помощи, в том числе денежной.

Стрелец

Профессиональные и личные проблемы Стрельцы в этот день решат, благодаря симпатии окружающих. Однако действовать лучше, рассчитывая не на других, а на собственные силы. Ваша деловая интуиция поможет заметно увеличить доходы. Хорошее время для приобретения необходимого как для работы, так и в дом.

Козерог

Чтобы 13.01.2021 все прошло плодотворно, Козерогам нужно зарядиться позитивом. Стоит вспомнить о собственных достижениях и быть увереннее, тогда удастся добиться хороших результатов и решить все деловые вопросы. Налаживайте эффективное сотрудничество с окружающими – и все получится. Воздержитесь от незапланированных покупок. Поберегите силы, чтобы не заболеть.

Водолей

У Водолеев могут возникнуть перемены на работе, к которым надо подготовиться. Однако карьере способны помешать мелкие препятствия и недоразумения. Также в этот день не исключены споры с коллегами и начальством. Если вы постараетесь и никого не заденете, они будут полезными. Ваше желание свести к минимуму траты и сэкономить окажется как нельзя кстати.

Рыбы

Для воплощения всего задуманного Рыбам в этот день следует завершить все ранее начатое. Проявите усиленную работоспособность и высокую ответственность. Следуйте подсказкам своей интуиции, тогда успех обеспечен. Вы решите все проблемы и наладите отношения с окружающими. Командировки пройдут удачно. Отдохнуть поможет прогулка на свежем воздухе.

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