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Православная церковь чтит 13 января святую Меланию Младшую (Старшей именовали ее бабушку). Потеряв двух детей, она с мужем уехала из Италии в Северную Африку, где оба помогали бедным и больным, а также жертвовали деньги на восстановление церквей. Скончалась святая Мелания после рождественской службы в Вифлееме 31 декабря.
Традиции и обычаи 13 января
На Руси эту дату как только не называли! Васильевым днем – в честь церковного писателя и богослова Василия Великого. Щедрым вечером, так как было принято дарить подарки, а также обходить с песнями дома и получать от хозяев угощения. Меланьиной свадьбой, ведь шли пышные праздничные застолья с множеством яств.
Днем наши предки молились в церквях святой Мелании, а вечером шумно гуляли. Женщины готовили массу вкусностей: по поверью, богатый стол – к достатку в доме на целый год. Заглянувших на огонек соседей и знакомых потчевали сытными блюдами из свинины. А ночью сбивали снег с деревьев – для богатого урожая фруктов.
Что нельзя делать 13 января
1. Не стоит выносить мусор из жилья.
2. Произносить слово "тринадцать", и считать до 13 нежелательно.
3. Решать связанные с финансами проблемы также не позволено
4. Не следует брать в руки мелкие деньги.
5. Запрещено жадничать.
6. Не рекомендуется давать в долг.
7. Вспоминать обиды, ссориться, ругаться также не разрешается.
Что можно делать 13 января
1. Днем необходимо вытереть пыль и вымыть пол в доме.
2. Также следует ходить к родственникам и соседям с просьбой простить за все.
3. Вечером нужно садиться за стол всей семьей.
4. Разрешено гадать и проводить разные обряды.
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