В канун старого Нового года нежелательно брать в руки мелкие деньги

Православная церковь чтит 13 января святую Меланию Младшую (Старшей именовали ее бабушку). Потеряв двух детей, она с мужем уехала из Италии в Северную Африку, где оба помогали бедным и больным, а также жертвовали деньги на восстановление церквей. Скончалась святая Мелания после рождественской службы в Вифлееме 31 декабря.

Традиции и обычаи 13 января

На Руси эту дату как только не называли! Васильевым днем – в честь церковного писателя и богослова Василия Великого. Щедрым вечером, так как было принято дарить подарки, а также обходить с песнями дома и получать от хозяев угощения. Меланьиной свадьбой, ведь шли пышные праздничные застолья с множеством яств.

Днем наши предки молились в церквях святой Мелании, а вечером шумно гуляли. Женщины готовили массу вкусностей: по поверью, богатый стол – к достатку в доме на целый год. Заглянувших на огонек соседей и знакомых потчевали сытными блюдами из свинины. А ночью сбивали снег с деревьев – для богатого урожая фруктов.

Что нельзя делать 13 января

1. Не стоит выносить мусор из жилья.

2. Произносить слово "тринадцать", и считать до 13 нежелательно.

3. Решать связанные с финансами проблемы также не позволено

4. Не следует брать в руки мелкие деньги.

5. Запрещено жадничать.

6. Не рекомендуется давать в долг.

7. Вспоминать обиды, ссориться, ругаться также не разрешается.

Что можно делать 13 января

1. Днем необходимо вытереть пыль и вымыть пол в доме.

2. Также следует ходить к родственникам и соседям с просьбой простить за все.

3. Вечером нужно садиться за стол всей семьей.

4. Разрешено гадать и проводить разные обряды.

Народные приметы на 13 января

Пурга или метель ночью сулит беспокойный год.

Звездное небо предвещает много ягод, а вьюга – изобилие орехов.

Днем потеплело, значит, лето ожидается дождливое.

Ветер дует с юга – к благополучному году и теплому лету, с запада – к хорошему урожаю фруктов, с востока – к обилию молока и рыбы.

Если иней густо покрыл деревья, сбор меда и зерновых будет удачным.

Ранее "Утро.ру" писало о ритуалах на старый Новый год для привлечения денег и исполнения желаний. Понадобятся несколько обычных предметов и нужные слова.

