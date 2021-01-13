Гороскоп на 14 января 2021 года

Гороскоп на 14 января 2021 года
Фото: Утро.ру
По звездам определено, каким окажется старый Новый год

Луна растет и 14 января будет в знаке Водолея. Этот день почти никому не подходит для решения вопросов, связанных с деньгами, и покупок. Чтобы не нажить врагов, эмоции следует держать в узде. Для достижения целей всем знакам зодиака придется приложить максимум усилий.

Овен

Благодаря умению хорошо ладить с окружающими Овнам 14.01.2021 во всем будет сопутствовать удача. Хорошее время для завязывания новых, стабильных и плодотворных партнерских отношений, оформления любых документов, начала новых проектов. Вы легко справитесь с делами, так как сразу поймете, как нужно действовать. Возможно у вас закрутится головокружительный роман.  

Телец 

Любая работа Тельцов в этот день не только повысит доход, но и поднимет настроение. Новые задачи и дела захватят вас с головой. Если  интуиция подсказывает, что стоит, то рискуйте. Незапланированные поездки пройдут успешно. Однако не забывайте о здоровье – если чувствуете усталость, найдите время для отдыха.

Близнецы

В этот день Близнецы смогут воплотить в жизнь ранее задуманное и получить важные новости. Смело беритесь за новые задачи – они вам по плечу. Удачными окажутся ранее намеченные деловые переговоры. Ваше финансовое положение улучшится, есть вероятность обеспечить себя надолго. Будьте терпеливее и сдерживайте негативные эмоции. Окажите поддержку близким.

Рак 

Спешка и неблагоприятные моменты приведут к тому, что 14 января Ракам будет труднее обычного. Если не торопиться, все получится без лишних усилий. С работой вы справитесь, непоправимых ошибок не допустите. Не стоит переживать из-за маленьких неприятностей: они перемелются. Избегайте перенапряжения и излишеств, особенно – с алкоголем. Вечером порадует встреча с друзьями.

Лев 

Избыток энергии и сил позволит Львам в этот день выполнить множество разных по сложности дел. Вас не остановят никакие трудности и напряженные моменты. Чтобы избежать серьезных ошибок, прислушайтесь к советам окружающих. Заключать сделки и делать крупные покупки лучше после полудня.

Дева

Отношения Дев с партнерами и коллегами в этот день сложатся очень удачно. Грянет время больших перемен. Во все, за что возьметесь, вы добьетесь успехов. Однако избегайте рискованных дел и авантюр. Дополнительный доход может принести бизнес. Возможны неожиданные визиты, встречи со старыми друзьями и приятные сюрпризы.

Весы

Не исключено, что Весы получат 14.01.2021 интересные предложения. Подумайте хорошенько, прежде чем их принимать. Отправляться в поездки не стоит. Постарайтесь воздержаться от проявления негатива. Эмоциональные и физические перегрузки могут ухудшить самочувствие – поберегите силы и найдите время для отдыха, хотя бы прогулки.

Скорпион

Решение давних проблем Скорпионам в этот день найти удастся. Есть возможность познакомиться с полезными и влиятельными людьми, которые помогут во многом. Хорошо бы сменить обстановку – съездить куда-нибудь. Не исключено, что вы получите неожиданные деньги или приятную новость по бизнесу. Повидайтесь с теми, с кем давно не встречались.

Стрелец 

С любыми задачами Стрельцы в этот день успешно справятся. Для решения мелких бытовых проблем вам придется отказаться от некоторых дел, встреч и поездок. Не исключены серьезные проблемы и неприятности. Проявите осторожность за рулем, воздержитесь от лишних трат – приобретайте только самое необходимое – и употребления спиртного.

Козерог

Достичь многого Козерогам 14 января удастся благодаря хорошо развитой интуиции. Вы знаете, как поступать на работе и в личной жизни. Особенно успешно будут складываться дела, связанные с творчеством. Время благоприятно для ремонта и обустройства дома. Приобретайте нужное и действуйте. Только берегите здоровье, слишком утомляться звезды не советуют.

Водолей 

Отвлечься от неприятных мыслей и переживаний в этот день Водолеям помогут дела, требующие внимания к мелочам и аккуратности. Выполнение задач в срок поможет не только повысить ваш авторитет на работе, но и получить дополнительный доход.  Начальство ценит ваше мнение. Есть вероятность подняться в должности. Старайтесь держать эмоции под контролем, чтобы не обидеть дорогих вам людей.

Рыбы

Браться за важные дела Рыбам в этот день не стоит. Вы можете допустить массу ошибок и промахов. Также следует отказаться от обсуждения серьезных вопросов: есть вероятность разногласий и недоразумений. Займитесь тем, что не потребует больших затрат энергии – в них достигнете поставленных целей.

Ранее "Утро.ру" опубликовало любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.   

Полина ДОРОЖКИНА

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