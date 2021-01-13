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Верующие 14 января поминают святителя Василия Великого и отмечают Обрезание Господне.
Традиции и обычаи 14 января
На Руси 14 января праздновали Новый год (по старому – юлианскому – календарю). В этот день устраивали большие пиршества и гуляния.
Наши предки считали Василия Великого покровителем свиней, поэтому именовали дату Свиным праздником. Обязательно ставили на стол зажаренного целиком полугодовалого "кесаретского поросенка" - блюдо в честь святителя, прозванного Кесаретским, так как при жизни он являлся архиепископом Кесарии.
Это яство, а также кутья и другие угощения были обязательными на столе в этот день. Их ели, чтобы вызвать богатый урожай, обеспечить плодовитость скота, благополучие и изобилие в доме.
Народные приметы на 14 января
Что нельзя делать 14 января
1. Нежелательно в этот день готовить блюда из рыбы и птицы.
2. Брать и давать в долг тоже не следует
3. Пересчитывать мелочь не рекомендуется.
4. Запрещено делать уборку в доме и выносить мусор.
5. Не позволено думать о плохом и вспоминать давние обиды
6. Ссориться и произносить бранные слова также не стоит.
Что можно делать 14 января
1. Приглашать родных и угощать их.
2. Дарить подарки, сувениры, открытки.
3. Шумно веселиться и радоваться.
4. Колядовать и гадать.
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