Готовить блюда из птицы и рыбы в этот четверг запрещено, иначе счастье улетит и уплывет из дома

Верующие 14 января поминают святителя Василия Великого и отмечают Обрезание Господне.

Традиции и обычаи 14 января

На Руси 14 января праздновали Новый год (по старому – юлианскому – календарю). В этот день устраивали большие пиршества и гуляния.

Наши предки считали Василия Великого покровителем свиней, поэтому именовали дату Свиным праздником. Обязательно ставили на стол зажаренного целиком полугодовалого "кесаретского поросенка" - блюдо в честь святителя, прозванного Кесаретским, так как при жизни он являлся архиепископом Кесарии.

Это яство, а также кутья и другие угощения были обязательными на столе в этот день. Их ели, чтобы вызвать богатый урожай, обеспечить плодовитость скота, благополучие и изобилие в доме.

Народные приметы на 14 января

Много звезд на небе, значит, в ближайшее время затрещат морозы.

Полная воды прорубь и растущая луна сулят большое весеннее половодье.

Если на старый Новый год идет дождь, на Пасху выпадет снег.

Дует северный ветер – к холодному лету, южный – к теплому, восточный – к жаркому и засушливому, западный – к дождливому, с грозами и бурями.

Туман утром или высоко поднявшееся в этот день солнце предвещает щедрый урожай.

Что нельзя делать 14 января

1. Нежелательно в этот день готовить блюда из рыбы и птицы.

2. Брать и давать в долг тоже не следует

3. Пересчитывать мелочь не рекомендуется.

4. Запрещено делать уборку в доме и выносить мусор.

5. Не позволено думать о плохом и вспоминать давние обиды

6. Ссориться и произносить бранные слова также не стоит.

Что можно делать 14 января

1. Приглашать родных и угощать их.

2. Дарить подарки, сувениры, открытки.

3. Шумно веселиться и радоваться.

4. Колядовать и гадать.

Ранее стало известно, как правильно провести Крещение. В этот праздник человек должен очистить душу и тело.

