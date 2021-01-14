Чего следует опасаться в эту пятницу и что будет полезно, подсказали звезды

Растущая Луна останется 15 января в Водолее. Многим знакам зодиака навести порядок в делах удастся, лишь забыв о намеченном веселом отдыхе. Успехи обеспечены, если набраться смелости, даже наглости, и избавиться от источающих негатив людей.

Овен

Поставленных целей Овнам 15 января достичь удастся при условии, что они полностью сосредоточатся на этом. Вы сделаете много полезного не только для себя, а также справитесь со сложными задачами. Как далекие, так и короткие поездки окажутся успешными. Отдых на природе поднимет настроение, даст возможность расслабиться и пополнить силы.

Телец

С помощью неординарного подхода Тельцы в этот день выполнят любую работу. Решительность поможет обойти конкурентов и одолеть недругов. Вы не допустите грубых ошибок и не примете плохих решений. Есть вероятность познакомиться с интересными людьми. Подберите момент для веселья, а может, и путешествия, а также свадьбы (если все еще холосты).

Близнецы

У Близнецов это будет трудный день. Дела потребуют больше времени и усилий. Планы надо будет менять. Не исключены большие траты и потери денег. Воздержитесь от проявления негативных эмоций и агрессии. Не спешите соглашаться на поступающие предложения. Для важных перемен это время не подходит.

Рак

Воплотить новые планы Ракам 15.01.2021 удастся. Преодолеть все сложности и добиться финансовой независимости помогут целеустремленность и преданность делу. Благоприятный период для решения сложных задач, ответственных дел, учебы, работы с землей. Поддержите близких, уделите побольше внимания детям.

Лев

Благодаря накопленному опыту Львы в этот день не растеряются в неоднозначных ситуациях и будут действовать быстро, что обеспечит успех. Все ваши решения будут верными. Есть вероятность больших перемен – вы можете получить выгодные предложения по работе, творчеству и учебе. Не отказывайте в помощи, о которой вас попросят.

Дева

Умение продумать все заранее, а также профессиональное любопытство, упорство и сообразительность помогут Девам в этот день достичь желаемых результатов. Подходящее время для денежных вкладов. Не исключен неожиданный дополнительный доход. Вечером желательно хорошо отдохнуть с родными или друзьями.

Весы

Разбираться с важными делами и решать серьезные вопросы Весам 15 января лучше до полудня. Есть вероятность подписать выгодный контракт и успешно провести финансовые операции. Позже чужие ошибки вынудят отложить долгожданные встречи и изменить планы. Чтобы не допустить досадных промахов, держите себя в руках.

Скорпион

Если в этот день Скорпионы не будут брать на себя чужие задачи и чересчур много ответственности, верно спланируют время и распределят свои силы, их ждет полный успех во всем. Выгодными окажутся подписанные контракты, а ранее заключенные сделки принесут прибыль. Действуйте смело и быстро, тогда в личной жизни произойдут заметные перемены в лучшую сторону.

Стрелец

Работать Стрельцам в этот день придется буквально не покладая рук. И сил потребуется больше обычного. В работе возможен резкий прорыв, главное – будьте увереннее, тогда добьетесь желаемых результатов. Удачными окажутся даже незапланированные покупки. Не исключены полезные знакомства. Найдите время для отдыха и восстановления сил.

Козерог

Браться 15.01.2021 за новые финансовые проекты звезды Козерогам не советуют. Не стоит также делать денежные вложения и давать в долг. Чтобы не стать жертвами мошенников, обдумывайте поступающие предложения о дополнительном заработке. Воздержитесь от незапланированных трат и приобретений. Порадуют творческие занятия, поездки, новые знакомства и встречи с друзьями.

Водолей

Направив усилия на выполнение одной задачи и не суетясь, Водолеи смогут добиться успеха в этот день. Главное – не за много дел сразу. Чувство юмора поможет избежать неприятных ситуаций и многих недоразумений. После полудня вам понадобится решить вопросы, касающиеся имущества и денег. Не допустить роковых ошибок поможет осторожность и внимание.

Рыбы

С любыми задачами, даже сложнейшими, Рыбы в этот день справятся без труда и добьются успехов. На работе у вас есть реальный шанс получить должность выше занимаемой, этому поспособствует общение с начальством и коллегами. Правильно выбирайте направление своих действий. Откажитесь от сомнительных проектов. Ближе к вечеру не исключены конфликты. Воздержитесь от лишних трат.

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