Вообще не следует в этот день употреблять алкоголь: можно пропасть

Православные чтут 15 января святого Сильвестра – римского епископа. Кроме того, Церковь почитает Серафима Саровского.

Традиции и обычаи 15 января

На Руси эту дату называли Сильвестров день, или Куриный праздник, поскольку святой считался покровителем этих домашних птиц. Их 15.01 сытно кормили разными яствами, убирали помещение, где они находились, и выстилали его свежей соломой. Также вешали там на нитке круглый, с отверстием посередине, камень – для защиты от недугов и чтобы куры хорошо неслись, а цыплята были здоровы и живы.

Также наши предки молились Серафиму Саровскому, прося избавить от заболеваний ног. А еще читали заговоры на исцеление. Женщины в этот день гадали на 12 луковицах, стараясь узнать, сколько месяцев в году окажутся дождливыми.

Что можно делать 15 января

1. Разрешено гадать.

2. Мастерить обереги также позволяется.

3. Стоит проводить обряды на избавление от болезней.

Что нельзя делать 15 января

1. Запрещено готовить и есть курятину. 2. Пить спиртное вообще не следует.

3. Нежелательно стричь волосы.

4. Чересчур шуметь и резвиться тоже не стоит.

5. Не рекомендуется брать в руки перо курицы или петуха.

Народные приметы на 15 января

Если курица вертит хвостом, разыграется метель, стоит на одной ноге – сильно похолодает.

Вечерние облака сулят перемены в погоде.

Крутые рога месяца – к морозу, отлогие – к ненастью, острые и яркие – к ветру.

Яркие звезды на небе предвещают стужу, тусклые – потепление.

Сорока то покружит над крышей, то спрячется под стрехой, значит, будет вьюга.



