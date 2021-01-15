Гороскоп на 16 января 2021 года

Гороскоп на 16 января 2021 года
Фото: Утро.ру
В эту субботу некоторым знакам зодиака желательно быть предельно осторожными и внимательными

Луна все еще "растет", но 16 января перебралась в созвездие Рыб. Вопросы об имуществе и деньгах в этот день можно решать смело. Есть реальные шансы найти дополнительный источник дохода. Не исключено, что поступающие предложения таят в себе весьма выгодные перспективы. Собранность, вдумчивое и серьезное отношение к делам помогут достичь успехов.

Овен

Благодаря усердию и старанию Овнам 16.01.2021 будет по силам не только взяться за сложные задания, но и выполнить их. Хотя это выходной, вы будете думать о работе, подбирая возможные варианты получить больше прибыли. Увлекательно и полезно будет научиться чему-то новому. Все преграды вы преодолеете и поставленных целей достигнете.

Телец 

Реализовать все планы, даже чересчур смелые, у Тельцов в этот день получится. Помогут советы опытных давних знакомых и помощь проверенных союзников. Новые дела порадуют успехами. А вот деловые поездки окажутся не очень удачными. Есть вероятность небольших финансовых потерь. Ближе к вечеру ожидаются приятные встречи и беседы.

Близнецы

Чтобы в этот день не затосковать, Близнецам надо серьезно заняться работой. Наведите в порядок в документах. Много тратить не следует – расходы не оправдаются. Для покупок, оформления кредита, а также принятия решений о смене работы, жилья и переустройстве личной жизни время категорически не подходит.

Рак 

Запланированные дела Раки 16 января могут не закончить из-за серьезных проблем и разногласий с окружающими. Будет много мелких неприятностей. Однако поддержка и помощь надежных друзей поможет исправить ситуацию. А вам нужно сдержать эмоции, чтобы ни с кем не поссориться. Вечером не сидите дома – посетите выставку, музей.

Лев 

Решить давно тревожившие вопросы и справиться с временными неприятностями Львам в этот день удастся при условии, что они не будут переживать из-за мелочей. Приниматься за новые дела надо после тщательного планирования. Рабочие поездки пройдут на ура – вы расширите сферу своей деятельности и найдете новых партнеров. Уделите внимание родителям.

Дева

С утра у Дев все будет ладиться – старые задачи решатся, за новые можно приниматься, и результаты окажутся ошеломляющими. Переговоры и деловые встречи также пройдут успешно: со всеми удастся найти общий язык. Ближе к вечеру не исключены споры с близкими и друзьями. Звезды советуют развлечься всей семьей, с детьми, побывать на концерте, в цирке и т.д.

Весы

Если 16.01.2021 Весы полностью погрузятся в работу и будут спокойны, то смогут достичь желаемых результатов. Волнения же, напротив, приведут к досадным промахам и ошибкам, из-за чего надолго испортится настроение. Есть вероятность денежных потерь и неожиданных трат. При этом вы можете что-то изменить и тем самым сделать лучше ситуацию для близких людей.

Скорпион

Принимать нелегкое решение Скорпионам 16.01. следует, не опираясь на советы других. Делайте это самостоятельно и будьте готовы к тому, что неприятные последствия неизбежны в любом случае. Благоприятное время для вложений средств, покупок, встреч, поездок свиданий.

Стрелец 

Даже из самых непростых ситуаций Стрельцы в этот день смогут найти выход благодаря собственной интуиции. Вы знаете, как поступать, и не ошибаетесь. С трудностями помогут справиться друзья. Есть вероятность приятных сюрпризов, порадуют неожиданные любовные признания. Купите что-нибудь привлекательное для родных или в дом, приготовьте какое-либо вкусное блюдо.

Козерог

Все мысли Козерогов 16 января будут о работе. Обдумывайте  постепенно и тщательно каждый вопрос, тогда и со своими задачами справитесь, и другим поможете. Напряжение и переутомление помогут снять короткие перерывы, физические упражнения и плавание. Есть шанс завести новых полезных знакомых, их покорят ваши знания и опыт.

Водолей 

Из-за желания как можно быстрее завершить начатое дело Водолеи в этот день будут небрежными. Позже вы будете заниматься денежными вопросами, касающимися дома. Распределите их так, чтобы большую часть отложить про запас, а на остальное купить бытовую технику или какое-то лакомство.

Рыбы

Рабочие задачи Рыбы в этот день должны решить во что бы то ни стало. Даже несмотря на сниженную активность, обязательно завершите важные и сложные дела. Вас могут поддержать авторитетные люди. Желание побаловать себя любой ценой приведет к большим и неоправданным расходам. Ближе к вечеру поберегите себя, чтобы не переутомиться, не садитесь за руль.

Ранее "Утро.ру" познакомило читателей с цветочным гороскопом на 2021 год

Полина ДОРОЖКИНА

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