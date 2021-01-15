Приметы на 16 января: что нельзя делать в день Малахии и Гордея

Приметы на 16 января: что нельзя делать в день Малахии и Гордея
Фото: Jan Eifert/imago stock&people/www.globallookpress.com
В этот день не позволяется хвалиться здоровьем, детьми, успехами, чтобы не потерять все это

Верующие поминают 16 января пророка Малахию и мученика Гордея.

Традиции и обычаи 16 января

В этот день на Руси молились святому Малахии о защите от бед и болезней.

Утром наши предки чистили сараи, кормили домашнюю скотину караваем и молочной кашей. На стол обязательно ставили творог или блюда из него – на счастье.

Что нельзя делать 16 января

1. Не рекомендуется гордиться и хвастаться.

2. Запрещено работать после захода солнца.

Что можно делать 16 января

1. Вымыть двери и окна. Провести уборку в доме в целом.

2. Есть творог или лепешки из него, сырники.

Народные приметы на 16 января 

  • Если луна видна в круге или кресте, затрещит мороз.
  • Выбежавший к домам заяц и треск деревьев в лесу предвещают стужу. 
  • Плывущие по небу облака сулят метель и вьюгу.
  • Яркий месяц предупреждает о сильном похолодании в несколько ближайших дней.
  • Деревья усыпаны инеем, значит, будет сухо и ясно.
  • Заходящее солнце опоясано кругами – к морозу и снегопаду.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников на январь 2021 года. 

Полина ДОРОЖКИНА

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