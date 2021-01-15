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Верующие поминают 16 января пророка Малахию и мученика Гордея.
Традиции и обычаи 16 января
В этот день на Руси молились святому Малахии о защите от бед и болезней.
Утром наши предки чистили сараи, кормили домашнюю скотину караваем и молочной кашей. На стол обязательно ставили творог или блюда из него – на счастье.
Что нельзя делать 16 января
1. Не рекомендуется гордиться и хвастаться.
2. Запрещено работать после захода солнца.
Что можно делать 16 января
1. Вымыть двери и окна. Провести уборку в доме в целом.
2. Есть творог или лепешки из него, сырники.
Народные приметы на 16 января
Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников на январь 2021 года.
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