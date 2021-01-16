Приметы на 17 января: что нельзя делать в Феоктистов день

Приметы на 17 января: что нельзя делать в Феоктистов день
Alexandr Liskin/www.globallookpress.com
Перед Крещением Господнем необходимо провести день дома

17 января православные христиане отмечают Феоктистов день, который является завершающей порой Рождественских Святок. Согласно преданиям, нечистая сила разбушуется перед тем, как отойти в мир иной. Поэтому важно соблюдать определенные приметы.

По традиции, в преддверие Крещения Господня важно провести день исключительно у себя дома. По поверьям христиан, если посмотреть в окно в ночное время суток, можно увидеть лукавого, расхаживающего вокруг дома и пытающегося проникнуть внутрь.

Традиции и обычаи на 17 января

Для защиты от зла необходимо положить под подушку и у окон цветки чертополоха. А дома нужно прочитать молитву "Отче наш".

Также прекрасный пол гадает, удастся ли выйти замуж на следующий год. Если увидеть справа от себя созвездие Большой Медведицы, всмотревшись на улице в небо, то свадьба предстоит уже в ближайшее время.

Что нельзя делать в Феоктистов день

Запрещено хвастаться своим достатком, давать и брать деньги в долг. Также нельзя демонстрировать свое превосходство и выбрасывать остатки еды со стола. Их нужно отдать нуждающимся.

Что можно делать в Феоктистов день

Сегодня последний вечер, в который можно устроить застолье и праздник. Девушки проводят гадания на суженого, а семьи собираются вместе на посиделки.

Приметы на 17 января:

  • Снег на деревьях – удачный сбор меда.
  • Чистое небо – сильное половодье.
  • Безоблачность – к длительным морозам.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем праздников на январь 2021 года.  

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

В Берлине увидели новую помеху для достройки "Северного потока - 2"

Российская экономика может рухнуть вслед за немецкой

Россия выходит из Договора по открытому небу из-за молчания США

Кремль не дождался предложений от Вашингтона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей