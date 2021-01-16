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17 января православные христиане отмечают Феоктистов день, который является завершающей порой Рождественских Святок. Согласно преданиям, нечистая сила разбушуется перед тем, как отойти в мир иной. Поэтому важно соблюдать определенные приметы.
По традиции, в преддверие Крещения Господня важно провести день исключительно у себя дома. По поверьям христиан, если посмотреть в окно в ночное время суток, можно увидеть лукавого, расхаживающего вокруг дома и пытающегося проникнуть внутрь.
Традиции и обычаи на 17 января
Для защиты от зла необходимо положить под подушку и у окон цветки чертополоха. А дома нужно прочитать молитву "Отче наш".
Также прекрасный пол гадает, удастся ли выйти замуж на следующий год. Если увидеть справа от себя созвездие Большой Медведицы, всмотревшись на улице в небо, то свадьба предстоит уже в ближайшее время.
Что нельзя делать в Феоктистов день
Запрещено хвастаться своим достатком, давать и брать деньги в долг. Также нельзя демонстрировать свое превосходство и выбрасывать остатки еды со стола. Их нужно отдать нуждающимся.
Что можно делать в Феоктистов день
Сегодня последний вечер, в который можно устроить застолье и праздник. Девушки проводят гадания на суженого, а семьи собираются вместе на посиделки.
Приметы на 17 января:
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