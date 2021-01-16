Гороскоп на 17 января 2021 года

Гороскоп на 17 января 2021 года
Фото: Michael Szönyi/ imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака поможет провести воскресенье с пользой

Луна 17 января окажется в знаке Рыб. А это значит, что многих захватит романтическое настроение. Ни о каких серьезных делах в этот день думать не стоит. Большинство знаков будут погружены в фантазии и мечтания. 

Овен

Представителям знака 17.01. лучше потратить на активный отдых. Отправляйтесь за город, чтобы подышать свежим морозным воздухом. В крайнем случае попробуйте покататься на лыжах или коньках. Физическая нагрузка – то, что Овнам сейчас не хватает. 

Телец

Для Тельцов воскресенье станет удачным днем. У многих откроется дар предвидения. Слушайте свою интуицию, тогда вам удастся много достичь. Не упустите свой шанс что-то изменить в своей жизни. 

Близнецы 

Луна в Рыбах спровоцирует рост энергии. Поэтому Близнецам стоит заняться полезными делами. Сейчас вы способны на все и даже больше. Займитесь теми неприятными делами, которые вы откладывали в последнее время. 

Рак

Астрологи обращают внимание Раков на то, что для них настало время задуматься о своей личной жизни. 17 января представители знака будут как никогда очаровательны. Есть все шанс познакомиться с будущей второй половинкой.

Лев

Воскресенье будет пронизано добротой. Львам настоятельно рекомендуют сделать что-то полезное. Помогите нуждающимся или подсобите родственникам, которым необходима поддержка. 

Дева

Девам не стоит взваливать на других свои проблемы. 17.01.2021 вам нужно самим решить все трудности, с которыми вы столкнетесь. Не нужно также просить совета у окружающих, так вы лишь навредите себе.

Весы

В воскресенье Весы могут неожиданно улучшить свое финансовое положение. Однако, чтобы получить лишние деньги, нужно немного подсуетиться. Вы поймете, в какой именно момент.

Скорпион

Астрологи рекомендуют вам в этот день поменять что-то привычное. Это могут быть простые ритуалы, типа чашки кофе с утра, или что-то глобальное – смена окружения. Так Скорпионы смогут подзарядиться нужной им энергией. 

Стрелец

Вас захватит ностальгия по прошлым отношениям. Тем Стрельцам, кто еще не остыл к бывшим возлюбленным, стоит рассмотреть возможность вернуться к ним. Тем же, кто давно живет своей жизнью, стоит просто отбросить эти мысли.

Козерог 

17 января Козероги смогут получить ответ на вопрос, который в последнее время их мучал. Будьте внимательны к тому, что вас окружает. Знаки могут оказаться, где угодно. 

Водолей 

Вас ждет благоприятный день. Водолеи могут ждать приятное известие или сюрприз от человека, к которому вы неравнодушны. Не стесняйтесь говорить окружающим, что вы к ним чувствуете. 

Рыбы

Представителям знака придется несладко в воскресенье, гласит гороскоп на день. Рыбам стоит быть аккуратными. Недоброжелатели то и дело норовят вас подставить.  

Ранее "Утро.ру" публиковало денежный гороскоп на 2021 год. 


Полина ИВАНОВА

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