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Крещение Господне православные празднуют в ночь с 18 на 19
января 2021 года. На Крещенский сочельник существует ряд примет и правил,
которые соблюдают верующие.
Что нужно делать в канун Крещения Господня
Считается, что 19 января вся вода, даже из крана, становится святой. Поэтому мыть ею полы, например, нехорошо. Прибрать дома, постирать верующие стараются в Крещенский сочельник. Суеверные также говорят, что перед Крещением вся нечисть начинает пакостить с удвоенной силой. Уборку делали еще и поэтому – чтобы чертей из углов повыгонять вместе с пылью.
Вечером по традиции вся семья должна собраться за ужином. На стол ставят постное. При этом блюд стараются подать нечетное число. Верующие обязательно готовят кутью.
С 18 на 19 января будет освящение воды – в это время ее набирают, чтобы хранить весь год. Верующие считают, что она обладает целебными свойствами.
Увиденные в канун Крещения сны считаются пророческими.
18 января, по приметам, удачное время, чтобы загадать желание.
Полный список церковных праздников на январь 2021 года читайте в нашем материале.
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