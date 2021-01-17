В этот день стоит прибрать дом и воздерживаться от плохих мыслей

Крещение Господне православные празднуют в ночь с 18 на 19 января 2021 года. На Крещенский сочельник существует ряд примет и правил, которые соблюдают верующие.



Что нельзя делать 18 января

Если вы хотите набрать крещенской воды, то постарайтесь очиститься от дурных мыслей и делать это с хорошим настроением. Думать о плохом в этот момент нельзя.

В этот день православные постятся. Под запретом мясные блюда и спиртное. Не едят обычно до первой звезды. Тогда можно накрыть стол для ужина.

Дурным знаком считаются ссоры и ругань в Крещенский сочельник. Постарайтесь быть дипломатом в этот день и не допускать конфликтов с родными и друзьями.

Что нужно делать в канун Крещения Господня



Считается, что 19 января вся вода, даже из крана, становится святой. Поэтому мыть ею полы, например, нехорошо. Прибрать дома, постирать верующие стараются в Крещенский сочельник. Суеверные также говорят, что перед Крещением вся нечисть начинает пакостить с удвоенной силой. Уборку делали еще и поэтому – чтобы чертей из углов повыгонять вместе с пылью.

Вечером по традиции вся семья должна собраться за ужином. На стол ставят постное. При этом блюд стараются подать нечетное число. Верующие обязательно готовят кутью.

С 18 на 19 января будет освящение воды – в это время ее набирают, чтобы хранить весь год. Верующие считают, что она обладает целебными свойствами.

Увиденные в канун Крещения сны считаются пророческими.

18 января, по приметам, удачное время, чтобы загадать желание.

Полный список церковных праздников на январь 2021 года читайте в нашем материале.