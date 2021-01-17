Гороскоп на 18 января 2021 года

Гороскоп на 18 января 2021 года
Фото: pixabay.com
Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Звезды подскажут, как поступить, чтобы избежать неприятностей в первый рабочий день недели.

Овен

18.01.21 представителям этого знака зодиака стоит быть осторожными в плане денег и трат. Не разбрасывайтесь деньгами, продумывайте покупки, советуют звезды. День благоприятен для сделок и поездок.

Телец

18 января Тельцов будет сопровождать удача в новых начинаниях. Одиноким, возможно, предстоит романтическое знакомство. День нестабилен в плане эмоций – постарайтесь не ссориться с коллегами и друзьями. Гоните прочь мрачные мысли и создавайте себе хорошее настроение. Выпейте кофе в любимой кофейне, посмотрите комедию вечером или встретьтесь с друзьями.

Близнецы

Близнецам 18 января придется непросто, предупреждают звезды. В понедельник возможны какие-то переживания, бурные эмоции. Постарайтесь не накручивать себя и не раздувать небольшие проблемы до вселенских масштабов. День хорош для романтики – устройте для второй половинки сюрприз, проведите время вдвоем. Или признайтесь в любви, если давно оттягивали этот момент.

Рак

18.01.21 представителям этого знака зодиака улыбнется удача – это касается поиска работы, а также поездок. Если вы давно хотели подняться вверх по карьерной лестнице, сменить сферу деятельности – день благоприятен. Дерзайте!

Лев

Вспыльчивым львам в понедельник стоит быть осторожнее в высказываниях. Не стоит в этот день препираться с руководством и ссориться с близкими. 18 января – благоприятный день для покупок, особенно крупных.

Дева

Представителям этого знака 18 января можно смело заняться сменой имиджа, советуют звезды. Благоприятны и занятия спортом – самое время купить абонемент в спортзал. Также хорош этот день и для начала чего-то нового – если вы давно хотели пойти учиться, не откладывайте.

Весы

18 января не стоит торопиться. Тщательно взвешивайте все за и против прежде, чем принять важное решение. Также нелишним будет узнать мнение человека, которому вы доверяете, и прислушаться к нему. В понедельник активизируются ваши недруги – возможно, будут сплетничать за спиной.

Скорпион

18 января будьте внимательнее к своему здоровью, советуют звезды. В работе будет сопутствовать успех – можно браться за новые проекты, заключать сделки и вести переговоры. Главное – не торопиться в принятии решений.

Стрелец

Для стрельцов 18 января будет полным сюрпризов и приятных новостей. Благоприятное время для перемен в жизни. Например, для отказа от вредных привычек.

Козерог

Сидеть сложа руки в этот день не стоит, говорят звезды. Время для активной деятельности – работы, учебы. Вечером можно встретиться с друзьями и близкими. День благоприятен для оздоровительных процедур.

Водолей

В понедельник, 18.01.21, не стоит перенапрягаться. Особенно тем, у кого труд в основном умственный. Будьте внимательнее к здоровью, прислушивайтесь к организму.

Рыбы

18 января появится возможность проявить себя на работе. Придется потрудиться, но плоды трудов вас приятно удивят. Благоприятный день для уборки и шопинга.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на январь 2021 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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