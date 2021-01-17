Грядущая неделя сулит серьезные перемены некоторым знакам зодиака

Как добиться успеха и избежать роковых ошибок в различных сферах жизни на будущей неделе, подскажет точный гороскоп от "Утро.ру".

Овен

Для Овнов неделя с 17 по 24 января будет весьма плодотворной. Звезды наиболее благосклонны к представителям этого знака в понедельник. Так что самые важные переговоры лучше назначить на первый день недели.

Телец

А вот Тельцам следует быть осмотрительными. Этот период времени никак не подходит для грандиозных свершений. Многие ваши ожидания не будут оправданы.

Близнецы

Близнецам будут легко даваться задачи, связанные со сферой образования и карьерой. Вас ждут успехи в деловых переговорах. Проблемы могут начаться только в делах, в которых ранее были допущены недоработки.

Рак

Раков на будущей неделе ждет встреча с проблемами других людей. Много времени представители этого знака потратят на решение конфликтных ситуаций у близких людей. Постарайтесь выкроить время и на своих родных.

Лев

К периоду 17.01-24.01 у Львов скопится целая куча нерешенных дел. Вся неделя пройдет в суматохе и попытках быстро решить все задачи. При этом в это же время звезды сулят серьезные перемены в личной жизни.

Дева

В это время Девы будут стараться во всем быть первыми. В погоне за похвалой или отличной оценкой вы можете пропустить нечто не менее важное. Также представителям этого знака нужно уделить внимание здоровью.

Весы

Грядущая неделя обещает Весам серьезные перемены в жизни. Судьба будет ставить перед ними важные вопросы. От принятого решения зависит то, как сложится ближайшее будущее. Звезды советуют в первую очередь думать о собственных интересах.

Скорпион

Скорпионы посветят неделю нормализации отношений в семье. Родственники будут докучать представителям этого знака странными инициативами и предложениями. Ваша задача – держать себя в руках.

Стрелец

Неделя будет спокойной. Стрельцы продолжат реализацию ранее начатых дел, а также будут наслаждаться гармонией в личных отношениях или семье. Звезды советуют не рассказывать о своих успехах окружающим.

Козерог

Для Козерогов эта неделя станет периодом передышки. Январь был для них не самым легким месяцем. Теперь наступает штиль. Однако имейте в виду, проблемы никуда не ушли и все равно требуют вашего внимания.

Водолей

Для многих Водолеев будущая неделя станет судьбоносной. При этом решения придется принимать исключительно собственными силами. Помощь других в важных вопросах только помешает вам сделать правильный выбор.

Рыбы

Суматошная неделя. Рыбам придется много работать. Огромное количество контактов с разными людьми вымотает представителей этого знака. Астрологи советуют выходные провести в спокойной обстановке в окружении семьи.

А что приготовил год для всех знаков зодиака, можно узнать в денежном гороскопе.

