Гороскоп на 19 января 2021 года

Гороскоп на 19 января 2021 года
Фото: 25537/Danita Delimont/www.globallookpress.com
 Об успехах и опасностях для всех знаков зодиака рассказали астрологи

Растущая Луна 19 января будет уже в Овне. В этот день надо решать давние проблемы. Можно начинать новые дела. Появятся хорошие возможности, следует не упустить их и суметь воспользоваться.

Овен

Возросшая деловая активность поможет Овнам 19 января успешно справиться с множеством задач. Есть шанс повысить доходы и подняться по карьерной лестнице. Не исключено, что вы получите интересные предложения и заключите выгодные сделки. Можно смело начать собственный бизнес.

Телец 

Благодаря хорошо обдуманным заранее действиям и правильному распределению сил Тельцы в этот день добьются поставленных целей. Вам придется принимать непростые и серьезные решения. Можно рисковать, но крайне аккуратно. Трудности можно преодолеть, воспользовавшись помощью других. Есть вероятность поступления неожиданных денег.

Близнецы

Принятые в этот день Близнецами решения будут верными. Все трудности вы преодолеете и добьетесь успехов. Подходящее время для кардинальных перемен в жизни. Вы можете получить предложения с выгодными условиями и хорошими перспективами, а также давно ожидаемые новости по работе. Поддержите близких и давних знакомых – им сейчас это необходимо.

Рак 

Терпение и работоспособность помогут Ракам 19.01.2021 достичь поставленных целей. Если вы не будете понапрасну растрачивать силы и разбрасываться идеями, то сможете занять новую, более высокую должность. Серьезные вопросы лучше обсуждать после полудня. Удачными будут покупки. Ожидаемых денег вы пока не получите, но это не испортит настроения.

Лев 

С важными делами Львы в этот день справятся, несмотря на неуверенность, добиться успехов поможет правильно выбранная тактика. Начинать масштабные и сложные проекты не стоит, если вы чувствуете, что не завершите их до конца рабочего времени. Воздержитесь от конфликтов – обходите острые углы. Не берите кредитов. Будьте экономнее, откажитесь от незапланированных покупок.

Дева

Только сохраняя самообладание Девы смогут справиться с массой возникших в этот день трудностей. Избежать роковых ошибок помогут советы проверенных союзников и давних знакомых. Есть шансы встретить новых друзей и познакомиться с единомышленниками. Вы можете получить ценные подарки и неожиданные деньги.

Весы

Энтузиазм Весов 19 января приведет к победам на работе, и награда не заставить себя ждать. К решению серьезных вопросов следует подойти внимательно, тщательно обдумывая каждую деталь. От новых знакомств надо воздержаться. Порадуют близкие люди, приятные сюрпризы и неожиданные новости.

Скорпион

Как важные, так и сложные задачи Скорпионам 19 января будут по плечу. Настойчивость, энергия и усилия помогут изменить то, что не вас не устраивает, и позволят найти новых союзников. Займитесь домашними делами. Будьте тактичнее в отношениях с близкими. Если собираетесь в дальнее путешествие или хотите приобрести недвижимость, срочно решайте материальную проблему.

Стрелец 

В этот день Стрельцы могут смело браться за новые и дела и экспериментировать. Вам удастся выполнить массу работы, даже непростой и утомительной, и помочь другим. Однако поберегите силы, не перенапрягайтесь, чтобы из-за усталости не допустить ошибок. Есть вероятность приятных сюрпризов и неожиданных подарков.

Козерог

Серьезные проблемы Козерогам 19.01.2021 не грозят, с остальными вы справитесь. Удачно пройдут переговоры – даже на высоком уровне – и встречи. Постарайтесь завершить все ранее начатые дела. Есть вероятность получить повышение по работе. Воздержитесь от больших нагрузок. Не спешите много тратить, экономьте.

Водолей 

Решение важных вопросов и проведение переговоров Водолеям в этот день лучше отложить. Чтобы удачно завершить старое дело, придется действовать самостоятельно, рассчитывая только на собственные силы: помощи не будет. Спорить и выяснять отношения не стоит ни на работе, ни дома.

Рыбы

Сложные задачи Рыбы в этот день решат быстрее и успешнее, чем ожидали. Смело договаривайтесь о сотрудничестве и заключайте сделки. Многих тревог и неприятностей вы сможете избежать, проявляя разборчивость в общении и осторожность в высказываниях. Избегайте стрессовых ситуаций. Ближе к вечеру найдите время для отдыха.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на неделю – с 18 по 24 января 2021 года.

Полина ДОРОЖКИНА

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