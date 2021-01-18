Приметы на 19 января: что нельзя делать на Крещение

Приметы на 19 января: что нельзя делать на Крещение
Фото: Vasco Garcia/dpa/www.globallookpress.com
Запретов в этот вторник немало. Категорически не позволено стирать, плакать и ругаться

Христиане 19 января отмечают Крещение Господне или Богоявление – праздник очищения души и тела, который завершает Святки. В этот день Иоанн Предтеча окрестил в реке Иордан Иисуса Христа.

Традиции и обычаи 19 января

В этот день на Руси днем шли в церковь с емкостями, молились и набирали там святой воды, которой, вернувшись, кропили дом. Затем окунались в проруби.

А вечером наши предки собирались семьями и праздновали. Бывало, что в этот день проходило сватание или обручение, родители парня и девушки договаривались о будущей свадьбе. Еще крестили детей, чтобы они были здоровыми и жили долго.

Что нельзя делать 19 января 

1. Не позволено стирать, убирать, выносить мусор.

2. Ссориться и ругаться также не стоит.

3. Не разрешается выкидывать еду.

4. Работать тоже не позволяется.

5. Запрещено плакать.

6. Выпивать перед купанием в проруби тоже не рекомендуется.  

Что можно делать 19 января

1. Следует набрать в церкви святой воды, обрызгать ею дом и умыться, оставшуюся хранить до следующего года.

2. Разрешено искупаться в проруби.

3. Желательно открыть двери и окна – выгнать плохое и привлечь доброе.

4. Также стоит попросить или предложить руку и сердце, посвататься.

5. Хорошо бы устроить обед и собраться за столом всей семьей.

Народные приметы на 19 января

  • Растущая луна сулит крепкие морозы, полная – весеннее половодье.
  • Ясный солнечный день предвещает жаркое лето.
  • Снегопад и вьюга в этот день – к богатому урожаю хлеба.
  • Звезд на небе много, значит, осенью и грибов окажется уйма.

Ранее "Утро.ру" напоминало обо всех важных церковных праздниках в январе.

Полина ДОРОЖКИНА

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