Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
Христиане 19 января отмечают Крещение Господне или Богоявление – праздник очищения души и тела, который завершает Святки. В этот день Иоанн Предтеча окрестил в реке Иордан Иисуса Христа.
Традиции и обычаи 19 января
В этот день на Руси днем шли в церковь с емкостями, молились и набирали там святой воды, которой, вернувшись, кропили дом. Затем окунались в проруби.
А вечером наши предки собирались семьями и праздновали. Бывало, что в этот день проходило сватание или обручение, родители парня и девушки договаривались о будущей свадьбе. Еще крестили детей, чтобы они были здоровыми и жили долго.
Что нельзя делать 19 января
1. Не позволено стирать, убирать, выносить мусор.
2. Ссориться и ругаться также не стоит.
3. Не разрешается выкидывать еду.
4. Работать тоже не позволяется.
5. Запрещено плакать.
6. Выпивать перед купанием в проруби тоже не рекомендуется.
Что можно делать 19 января
1. Следует набрать в церкви святой воды, обрызгать ею дом и умыться, оставшуюся хранить до следующего года.
2. Разрешено искупаться в проруби.
3. Желательно открыть двери и окна – выгнать плохое и привлечь доброе.
4. Также стоит попросить или предложить руку и сердце, посвататься.
5. Хорошо бы устроить обед и собраться за столом всей семьей.
Народные приметы на 19 января
Ранее "Утро.ру" напоминало обо всех важных церковных праздниках в январе.
Политолог призвал к проведению нового референдума
Властям РФ посоветовали вести себя со Штатами по примеру Советского Союза