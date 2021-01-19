Уберечься от трудностей, спланировать будущее, избежать потерь и огорчений поможет астрологический прогноз

Луна 20 января все еще "растет", но уже в созвездии Тельца. Этот день подойдет для решения сложных задач и финансовых вопросов, а также для выполнения новых дел. Активность и общительность принесет свои плоды. Возможны непредвиденные события.

Овен

Браться за любые дела – и новые, и сложные – 20.01.2021 Овны могут смело. Также позволено строить планы, мечтать и фантазировать. Однако ни в чем не стоит торопиться: иногда это опасно. Благоприятное время для разных торговых операций, укрепления полезных отношений и разрыва ненужных связей.

Телец

Принимать важные решения, касающиеся работы и денег, Тельцам в этот день крайне нежелательно. Зато хорошо пройдут деловые поездки. Есть вероятность получить позитивные новости о продвижении на работе. Проявите заботу о близких, уделите им внимание. Не исключены приятные сюрпризы. Покупки будут удачными.

Близнецы

С важными делами Близнецы в этот день справятся. Выполнять их и вести переговоры лучше до обеда. Преодолеть трудности вам удастся, только проявляя терпение и сдерживая негативные эмоции. Есть вероятность финансовых потерь и незапланированных трат. Рисковать не следует.

Рак

Неприятностей и неразрешимых проблем у Раков 20 января не ожидается. С рабочими задачами вы справитесь. Возможны поступления денег, заманчивые предложения и интересные приглашения. Грамотно планируйте расходы. Дома не исключены бытовые трудности и хлопоты.

Лев

В этот день Львам нужно налаживать деловые и личные отношения. Могут возникнуть серьезные разногласия с окружающими, в том числе с начальством. Держите себя в руках, не накаляйте ситуацию, чтобы не пришлось искать новое место работы. Примите помощь и поддержку близких людей и старых друзей – она будет весьма кстати.

Дева

Шанс добиться успехов выше у Дев в первой половине этого дня. Чтобы избежать разногласий с влиятельными людьми, не говорите лишнего. Удастся воплотить ранее задуманное. Проведенные встречи и заключенные сделки улучшат финансовое положение в ближайшее время. Есть вероятность отправиться в интересные поездки, где завяжутся новые знакомства.

Весы

Свободного времени у Весов 20.01.2021 почти не будет. Вы успешно справитесь не только со своими, но и с чужими делами. Помогут в этом целеустремленность и оптимизм. На работе можно смело начинать масштабный проект – ваши достижения заметят авторитетные люди. Встречи пройдут приятно. Удачными окажутся поездки. Чтобы не потерять деньги, проявите предельную осторожность в расходах.

Скорпион

Не только укрепить позиции, но и повыситься в должности Скорпионам в этот день вполне по силам. Заключенные сделки дадут прибыль. Ведение сразу нескольких дел может привести к недомоганию, чтобы этого не случилось, правильно распределите задачи. Подходящее время для приобретения одежды - верхней, а также для путешествий, – однако будьте экономнее, откажитесь от приобретения слишком дорогих вещей.

Стрелец

Все сложится удачно, если в этот день Стрельцы проявят силу воли и самообладание. Чтобы не возникло серьезного конфликта с окружающими, воздержитесь от ссор. Несмотря на мощный прилив энергии, не берите на себя чересчур много обязательств. Благодаря вашему обаянию успешно пройдут деловые встречи и переговоры. Звезды не советуют делать большие покупки и избегать крупных расходов.

Козерог

Сил и энергии для осуществления многого Козерогам 20 января хватит с лихвой. Вы сможете и свои задачи решить, и другим быть полезными. Благодаря преданности делу вы сможете найти единомышленников, которые станут надежными помощниками. Подписанные в это время контракты принесут вам прибыль в самое ближайшее время.

Водолей

Обдуманные действия, взвешенный подход и серьезность помогут в этот день Водолеям решить любые проблемы и справиться даже с самыми непростыми делами. Есть шанс получить новую должность. Заключенная крупная сделка поможет вам увеличить свое финансовое состояние и положение в обществе. Однако будьте осторожны в отношениях: новые знакомые могут подвести вас.

Рыбы

Чтобы не пришлось тратить много усилий на решение мелких и незначительных вопросов, Рыбам в этот день следует отделить главное от второстепенного. Свести к минимуму последствия неприятностей на работе можно. Нужно спланировать командировки и дальние поездки. Мелкие покупки в это время удачны, а от больших лучше отказаться.

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