В эту среду не позволено умываться, чтобы не обманывали целый год и сопутствовала удача. Не стоит также брать подарки от незнакомцев – те могут передать с ними болезни и неприятности

Православная церковь 20 января чтит крестителя Иисуса Христа Иоанна и празднует Собор Предтечи. По приказу царя Ирода, святого замучили и убили сразу после того, как он провел крещение Спасителя.

Традиции и обычаи 20 января

На Руси у этой даты несколько наименований. Ее называли Иваном Бражником, поскольку было принято употреблять алкоголь, чтобы избежать неудач, бедствий и вызванных ими слез. И Перезимьем, ведь половина зимы уже прошла. Ивановым днем – в честь Иоанна Предтечи. А еще Зимним свадебником, потому что продолжались сватанья и начинались недели венчаний.

До завтрака наши предки пили крещенскую воду. В одних селениях не работали, считая день праздничным, в других женщины устраивали после обеда посиделки с рукоделием и иными домашними делами. Обрученным невестам разрешалось пить вино и пиво, запивая будущее супружеское горе: многих из них выдавали замуж против их желания.

Что нельзя делать 20 января

1. Не следует умываться.

2. Брать у незнакомых людей подарки нежелательно.

3. Не позволено есть мясное.

4. Давать в долг тоже не рекомендуется.

5. Не разрешается считать мелочь.

6. Запрещено отказывать родным в просьбах.

Что можно делать 20 января

1. Желательно выпить святой воды.

2. Позволяется устраивать вечеринки, праздновать

3. Веселиться тоже разрешено

4. Рекомендуется ходить в гости и принимать у себя близких и друзей.

5. Готовить и есть щи, студень, мясо индейки, курицы, утки, а также рыбные пироги.

Народные приметы на 20 января