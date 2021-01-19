Приметы на 20 января: что нельзя делать на Ивана Бражника

Приметы на 20 января: что нельзя делать на Ивана Бражника
Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В эту среду не позволено умываться, чтобы не обманывали целый год и сопутствовала удача. Не стоит также брать подарки от незнакомцев – те могут передать с ними болезни и неприятности

Православная церковь 20 января чтит крестителя Иисуса Христа Иоанна и празднует Собор Предтечи. По приказу царя Ирода, святого замучили и убили сразу после того, как он провел крещение Спасителя.

Традиции и обычаи 20 января

На Руси  у этой даты несколько наименований. Ее называли Иваном Бражником, поскольку было принято употреблять алкоголь, чтобы избежать неудач, бедствий и вызванных ими слез. И Перезимьем, ведь половина зимы уже прошла. Ивановым днем – в честь Иоанна Предтечи. А еще Зимним свадебником, потому что продолжались сватанья и начинались недели венчаний.

До завтрака наши предки пили крещенскую воду. В одних селениях не работали, считая день праздничным, в других женщины устраивали после обеда посиделки с рукоделием и иными домашними делами. Обрученным невестам разрешалось пить вино и пиво, запивая будущее супружеское горе: многих из них выдавали замуж против их желания.

Что нельзя делать 20 января 

1. Не следует умываться.

2. Брать у незнакомых людей подарки нежелательно.

3. Не позволено есть мясное.

4. Давать в долг тоже не рекомендуется.

5. Не разрешается считать мелочь.

6. Запрещено отказывать родным в просьбах.

Что можно делать 20 января

1. Желательно выпить святой воды.

2. Позволяется устраивать вечеринки, праздновать

3. Веселиться тоже разрешено

4. Рекомендуется ходить в гости и принимать у себя близких и друзей.

5. Готовить и есть щи, студень, мясо индейки, курицы, утки, а также рыбные пироги.

Народные приметы на 20 января 

  • Если утром стелется туман, затем становится пасмурно и идет снег, год будет урожайным.
  • В полдень ярко светит солнце, значит, весна придет рано.
  • Метель указывает, что на Масленицу ожидается сильный ветер и снегопад.
  • Далеко слышное эхо предвещает морозы.
  • Стужа всю неделю с этого дня  – к оттепели в самое ближайшее время.
  • Морозная и ясная погода 20 января сулит летом засуху, а южный ветер – холод.
Полина ДОРОЖКИНА

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