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Православная церковь 20 января чтит крестителя Иисуса Христа Иоанна и празднует Собор Предтечи. По приказу царя Ирода, святого замучили и убили сразу после того, как он провел крещение Спасителя.
Традиции и обычаи 20 января
На Руси у этой даты несколько наименований. Ее называли Иваном Бражником, поскольку было принято употреблять алкоголь, чтобы избежать неудач, бедствий и вызванных ими слез. И Перезимьем, ведь половина зимы уже прошла. Ивановым днем – в честь Иоанна Предтечи. А еще Зимним свадебником, потому что продолжались сватанья и начинались недели венчаний.
До завтрака наши предки пили крещенскую воду. В одних селениях не работали, считая день праздничным, в других женщины устраивали после обеда посиделки с рукоделием и иными домашними делами. Обрученным невестам разрешалось пить вино и пиво, запивая будущее супружеское горе: многих из них выдавали замуж против их желания.
Что нельзя делать 20 января
1. Не следует умываться.
2. Брать у незнакомых людей подарки нежелательно.
3. Не позволено есть мясное.
4. Давать в долг тоже не рекомендуется.
5. Не разрешается считать мелочь.
6. Запрещено отказывать родным в просьбах.
Что можно делать 20 января
1. Желательно выпить святой воды.
2. Позволяется устраивать вечеринки, праздновать
3. Веселиться тоже разрешено
4. Рекомендуется ходить в гости и принимать у себя близких и друзей.
5. Готовить и есть щи, студень, мясо индейки, курицы, утки, а также рыбные пироги.
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