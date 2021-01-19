Последний месяц зимы станет для некоторых временем перемен к лучшему

Многих интересует вопрос – представителям каких знаков зодиака больше повезет в ближайшем будущем. По словам таролога и биоэнерготерапевта Александры Харрис, февраль станет счастливым месяцем для Близнецов, Тельцов, Рыб и Козерогов.

Близнецы

В последний месяц зимы Близнецов ждет исполнение заветных желаний. Получится решить финансовые вопросы и на некоторое время забыть о трудностях с деньгами. Представители этого знака зодиака поймут, что работа не должна занимать все ваше время. Наступит череда новых знакомств и интересных встреч.

Телец

Тельцы смогут избавиться от напряженности, которая преследовала их долгое время. Мелкие бытовые проблемы отойдут на второй план, позволяя в полной мере погрузиться в работу. Не стоит бояться браться за что-то новое и искать единомышленников – в том и другом удастся достичь успеха.

Рак

Раки не должны заглушать в себе голос интуиции. Она подскажет, как поступать в тех или иных ситуациях. Желательно отказаться от конфликтов и пререканий – это может испортить позитивные тенденции всего месяца. Также Раков ждет улучшение финансового положения. Так что откладывать долгожданные покупки на потом больше не придется.

Козерог

Звезды советуют Козерогам смело вычеркивать из своей жизни людей, которые намеренно препятствуют достижению успеха в делах. Одинокие представители этого знака зодиака скорее всего встретят свою настоящую любовь. Однако лучше не строить планов на далекое будущее, а наслаждаться настоящим, пишет WomanHit.

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