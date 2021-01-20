Одним знакам зодиака нужно расслабиться, другим следует быть начеку

Растущая Луна 21 января останется в Тельце. Звезды советуют в этот день продолжить самообразование, к примеру, записаться на курсы по изучению иностранных языков. Любая задумка воплотится при условии веры в свои силы, в противном случае за новое дело лучше взяться позже. Время благоприятно для того, чтобы избавиться от неприятных людей в окружении.

Овен

Для поиска более выгодных предложений и завязывания деловых контактов Овнам 21 января подходит. Могут оказаться весьма полезны давние связи. Используйте помощь, которую вам предложат. Воздержитесь от напрасных ожиданий и надежд. Не тратьте деньги на лотерею: выигрыша она не принесет. Уделите время общению с детьми.

Телец

Выход из непростой ситуации на работе Тельцы в этот день найдут. Удача будет сопутствовать вам, если не создавать себе проблем. Не приобретайте ничего в интернете. Ближе к вечеру наведите порядок в старых документах из семейного архива. Есть вероятность порадовать себя и близких, завязать интересные знакомства и провести время с приятными людьми.

Близнецы

Сложную и важную работу Близнецам выполнить в этот день будет трудно: неожиданные задержки могут помешать добиться желаемых результатов. Медлительность с принятием решений приведет к тому, что вы упустите время. При этом не исключены новые заманчивые перспективы. Сохранить покой дома вряд ли получится: забот окажется много. Возможны незапланированные покупки.

Рак

Поворотов в делах у Раков 21.01.2021 не ожидается. Решитиь все связанные с работой вопросы удастся. Заметную пользу способно принести общение с единомышленниками. Откажитесь от лишних расходов: это приведет к финансовым потерям – вы истратите все запасы, которые скоро пригодятся. Избегайте серьезных перегрузок и стрессов, чтобы не подорвать здоровье.

Лев

Если в этот день Львы не станут хвататься за все сразу, то работа пойдет на лад. Благоприятное время для завершения ранее начатого. Удовольствие доставит воплощение задуманного. При этом вам следует запастись деньгами, которые придутся кстати во время приближающегося неотвратимого кризиса. От любых излишеств лучше отказаться.

Дева

Быстро достичь нужного результата Девам в этот день не удастся, придется долго ломать голову над решением проблем. Будьте внимательнее при работе с важными докментами и осторожнее обращайтесь с дорогими вещими, чтобы не испортить и не потерять их. Позже можно расслабиться и слегка побаловать себя. Возможен необычный роман.

Весы

Удача 21 января будет во всем сопутствовать Весам. Подписанные договора окажутся выгодными, а заключенные сделки – довольно прибыльными, что положительно скажется на авторитете и материальном благополучии. С важными делами вы также справитесь. Переживать из-за мелочей не стоит. Ближе к вечеру помогите родным преодолеть трудности.

Скорпион

Радостные известия Скорпионы могут получить в начале этого дня. Также возможны заманчивые предложения и приглашения. При этом не исключено, что нарушатся добрые отношения с начальством и коллегами. Не удастся достичь нужного результата в командировках. После полудня не следует заниматься сложной работой: самочувствие может ухудшиться, заболит голова.

Стрелец

Потенциал и творческий талант Стрельцов в этот день раскроются как нельзя лучше. Если не спешить, то со всеми начинаниями вы справитесь без особых усилий – дела будут завершены, рабочие вопросы решены, что позитивно отразится на вашем кошельке. Отношения с окружающими укрепятся.

Козерог

Больше внимания Козерогам 21.01.2021 надо уделить мелким деталям. Совершение чего-то необычного поможет вам открыть для себя новое и приобрести ценный опыт. Беритесь за любые дела, воплощайте самые смелые идеи – вам светит успех, и результаты превзойдут ожидания. Дома возникнут неурядицы, которые вы также преодолеете.

Водолей

Эксперименты, творчество необычные занятия в этот день могут захватить Водолеев с головой. Наиболее удачными будут нестандартные решения. Сдерживайте эмоции, тогда добьетесь желаемых результатов. После полудня наступит время, подходящее для приобретений – вы купите отличные вещи. Возможна неожиданная командировка.

Рыбы

Коммерческие дела Рыб в этот день завершатся успехами. Не исключены споры и конфликты с окружающими – постарайтесь их избегать. Начинать новое лучше во второй половине, тогда вы быстро справитесь и получите хорошие результаты. Есть вероятность избавиться от проблем в личной жизни. Даже сокровеннейшие мечты могут осуществиться.

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