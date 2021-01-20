Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день

Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день
Фото: pixabay.com
Не стоит в этот четверг работать, особенно до полудня, а также варить и пить кисель

Верующие чтут 21 января епископа Емельяна и монаха Григория Печерского. Один был исповедником, а другой лечил больных.

Традиции и обычаи 21 января

На Руси этот день именовали Емельяновым, Василисами зимними или Емельянами Перезимниками. Наши предки по обычаю звали в гости кумовьев и угощали их: благодаря этому, по поверью, крестник будет здоров.

Сначала на стол ставили заливное из рыбы, мясо, яйца и квас, потом – щи или суп из потрохов, лапшу с мясом или молоком. Затем подавали пшенную и гречневую каши. В заключение потчевали дорогих гостей сладким пирогом.

Кумовья, перед тем как прийти в гости, покупали полотенце и мыло. Это вручали хозяйке дома, произнося определенные слова.

Кроме того, в это время лечили застарелую лихорадку и рак. Использовали специальную травуы, святую и заговоренную воду.

А еще люди собирались вместе, рассказывали и слушали интересные истории. Женщины ходили по улице с украшенными прялками.

Что нельзя делать 21 января

1. Нежелательно злиться.

2. Печалиться тоже не следует.

3. Не рекомендуется жадничать.

4. Варить и пить кисель не позволено.

5. Запрещено покупать веревки.

Что можно делать 21 января

1. Нужно ходить в гости и звать к себе.

2. Следует делиться радостью и другими положительными эмоциями.

Народные приметы на 21 января

  • Спящая собака свернулась клубком, значит, ударят морозы.
  • Запотевшие в доме окна, чирикание сбившихся в стайки воробьев и кричащий подряд больше двух раз ворон предупреждают о потеплении. 
  • Много звезд сулят холода, нет их на небе – погода будет пасмурная.
  • Если солнце опоясано кругом, выпадет уйма снега. 
  • Яркая луна предвещает стужу. Разгулялась метель, значит, грядет сильная и опасная вьюга.
  • Сильные ветра в этот день – к неурожайному лету с грозами, нет их – к теплому и солнечному, иней на стогах – к ненастному,  дождливому.
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

"Северный поток-2" достроят и заморозят - экономист

Российский "Газпром" не будет испытывать проблем даже при остановке проекта, так как Европа оплатит топливо из любой трубы

"Похороны Трампа": в США прошла инаугурация Байдена

Демократ стал 46-ым по счету американским президентом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей