Не стоит в этот четверг работать, особенно до полудня, а также варить и пить кисель

Верующие чтут 21 января епископа Емельяна и монаха Григория Печерского. Один был исповедником, а другой лечил больных.

Традиции и обычаи 21 января

На Руси этот день именовали Емельяновым, Василисами зимними или Емельянами Перезимниками. Наши предки по обычаю звали в гости кумовьев и угощали их: благодаря этому, по поверью, крестник будет здоров.

Сначала на стол ставили заливное из рыбы, мясо, яйца и квас, потом – щи или суп из потрохов, лапшу с мясом или молоком. Затем подавали пшенную и гречневую каши. В заключение потчевали дорогих гостей сладким пирогом.

Кумовья, перед тем как прийти в гости, покупали полотенце и мыло. Это вручали хозяйке дома, произнося определенные слова.

Кроме того, в это время лечили застарелую лихорадку и рак. Использовали специальную травуы, святую и заговоренную воду.

А еще люди собирались вместе, рассказывали и слушали интересные истории. Женщины ходили по улице с украшенными прялками.

Что нельзя делать 21 января

1. Нежелательно злиться.

2. Печалиться тоже не следует.

3. Не рекомендуется жадничать.

4. Варить и пить кисель не позволено.

5. Запрещено покупать веревки.

Что можно делать 21 января

1. Нужно ходить в гости и звать к себе.

2. Следует делиться радостью и другими положительными эмоциями.

Народные приметы на 21 января