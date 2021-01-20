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Верующие чтут 21 января епископа Емельяна и монаха Григория Печерского. Один был исповедником, а другой лечил больных.
Традиции и обычаи 21 января
На Руси этот день именовали Емельяновым, Василисами зимними или Емельянами Перезимниками. Наши предки по обычаю звали в гости кумовьев и угощали их: благодаря этому, по поверью, крестник будет здоров.
Сначала на стол ставили заливное из рыбы, мясо, яйца и квас, потом – щи или суп из потрохов, лапшу с мясом или молоком. Затем подавали пшенную и гречневую каши. В заключение потчевали дорогих гостей сладким пирогом.
Кумовья, перед тем как прийти в гости, покупали полотенце и мыло. Это вручали хозяйке дома, произнося определенные слова.
Кроме того, в это время лечили застарелую лихорадку и рак. Использовали специальную травуы, святую и заговоренную воду.
А еще люди собирались вместе, рассказывали и слушали интересные истории. Женщины ходили по улице с украшенными прялками.
Что нельзя делать 21 января
1. Нежелательно злиться.
2. Печалиться тоже не следует.
3. Не рекомендуется жадничать.
4. Варить и пить кисель не позволено.
5. Запрещено покупать веревки.
Что можно делать 21 января
1. Нужно ходить в гости и звать к себе.
2. Следует делиться радостью и другими положительными эмоциями.
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