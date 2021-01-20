Астрологи дали рекомендации на последний месяц зимы

В феврале следует четко становить цели, после чего смело и уверенно двигаться к их достижению. Задуманное удастся воплотить. Это время благоприятно для начала новых дел. При этом не стоит забывать о родных – с ними надо чаще общаться.

Овен



Благодаря приливу жизненной энергии представители этого знака во втором месяце 2021 года сумеют преодолеть любые трудности. Активность и трудолюбие помогут добиться заметных успехов в делах, разработать новые идеи, сделать открытия и укрепить материальное благосостояние. Возможно, вы поменяете работу. В конце месяца не беритесь за решение сложных задач и не участвуйте в рискованных проектах.

Телец

В феврале перед Тельцами откроются свежие перспективы. Большую часть времени вы будете много работать: одни в интеллектуальной сфере, другие – в творческой. Это поможет заметно повысить свои доходы. Вам удастся наладить крепкие деловые связи, выполнить новые интересные дела, внедрить собственные идеи. Чтобы избежать финансовых проблем, не следует участвовать в сомнительных сделках.

Близнецы

Заключать контракты и вести долгосрочные переговоры в последнем зимнем месяце Близнецам следует поя своему усмотрению, отклоняя предложения, в которых чувствуете подвох. Вы можете заняться самообразованием, освоить сложную технику. Профессиональные дела успешно решатся. Важных перемен в карьере не предвидится. Есть вероятность отправиться в командировку за границей. Можно расслабиться и накопить силы для будущих свершений.

Рак

Февраль подходит Ракам, несмотря на падение их активности, для подписания догшоворов, обсуждени важных вопросов, получения необходимой поддержки. Можно совершать деловые поездки, найти партнеров за рубежом, путешествовать. Ваши приоритеты и цели могут измениться. Успешно пройдут официальные встречи. А вот отношения с окружающими будут складываться не всегда ровно.

Лев

Нужных результатов Львы добьются в этом месяце только при условии, что полностью выложатся. Придется решать сложные вопросы в профессиональной сфере, и не всегда начальство будет довольно. И все же откроются прекрасные возможности для профессионального и достижения финансового благополучия, которые вы не упустите. Смело двигайтесь по карьерной лестнице, учитесь, общайтесь.

Дева

Достичь успехов в феврале Девы смогут, если сосредоточатся на главных задачах. Ваши профессиональные и творческие способности расширятся. Жизнь может преподнести вам различные сюрпризы. Однако нехватка сил приведет к снижению активности в делах. Найдите время для восстановления и отдыха. Позаботьтесь о здоровье – оно способно вас подвести.

Весы

Если в этом месяце Львы поддадутся желанию развлекаться и станут отлынивать от работы, то нарвутся на недовольство руководителей. Между тем в вашей жизни грядут большие и важные перемены. Действуйте активн, не сбавляя темпа, и удача будет сопутствовать во всех делах. Кроме того, вы укрепите свое финансовое положение благодаря повышению зарплаты, удачным связям и участию в лотерее.

Скорпион

Насыщенным окажется февраль и у Скорпионов. Дел будет громадье, но если систематизировать задачи и дисциплинированно идти к цели, то достичь гораздо больших результатов удастся. С новой силой проявятся ваши организаторские способности, а также умения что-то продвигать и доставать. Без лишних усилий обойти конкурентов помогут смелость и упорство. В личной жизни вас ожидают приятные события.

Стрелец

Во всех областях будет удачным этот месяц и у Стрельцов. Вы будете двигаться к целям стремительно, благодяря чему сможете достичь большего, чем думали, и полностью реализовать свои идеи. Занмайтесь делами, стройте планы, проводите встречи – все будет идти как по маслу. Получить выгоду из любых появившихся шансов вы сможете, благодаря хорошим отношениям с инвесторами и руководством.

Козерог

Рабочий ритм Козерогам в феврале сбавлять не следует. Ответственность и дисциплина помогут преодолеть все препятствия и достичь отличных результатов. Вы преуспеете в карьере. Свои плоды принесут ваши умение зарабатывать и предприимчивость – вы сумеете найти пути для роста прибыли. Однако не стоит заниматься обустройством и ремонтом дома , так как могут возникнуть трудности с деньгами.

Водолей

Прежде чем идти к начальству с просьбой повысить зарплату Водолеям в этом месяце надо максимально эффективно работать и поддерживать хорошие отношения в коллективе. При этом ваши возможности могут расшириться – удастся сильнее проявить свои способности, укрепить авторитет и собственную финансовую стабильность. Есть вероятность подключиться к новым направлениям и проектам, внедрить интересные идеи. Однако заключение связанных с недвижимостью сделок лучше отложить.

Рыбы

Если Рыбам в феврале удастся преодолеть некоторые трудности, то смогут использовать все открывшиеся новые возможности. Важные и долгосрочные задачи вы успешно решите. Прии этом начальство и коллеги могут выдвинуть более жесткие требования. Не исключено, что вы получите несколько предложений, которые покажутся выгодными – отнеситесь к ним крайне осмотрительно: возможно, приняв их, вы не только будете разочарованы и испытаете неудачи, но и понесете денежные потери.

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