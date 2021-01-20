О традициях, обрядах, поверьях и обычаях во втором месяце наступившего года - в подборке "Утро.ру"

Из народного календаря можно узнать, какие дни в феврале будут удачными, а какие – неблагоприятными, а также о, традициях и суевериях в это время. Расскажет он и о том как на Руси угадывали погоду по приметам.

1 февраля – Макарьев день

Также этот день именовали Макар Весноуказчик. Было принято брали у знахарей травы (иван-чай, душицу, зверобой) и плоды шиповника, заваривать их и поить всю семью.

Согласно приметам, погода в этот день продлится весь февраль, много звезд – к сильным морозам, ясное небо или капель сулит раннюю весну, а метель вернется и на Масленицу

2 февраля – Ефимий Зимний

Есть у этого дня и другие названия: Ефимов день , Снежень, Ефимий Метельный.

На эту дату часто назначали венчания, так как на приближающийся Великий Пост устраивать свадьбы и веселиться запрещено.

Считалось, какая погода в этот день, такая и весной ожидается, а терять варежки – к убыткам.

3 февраля – Максимов день

Его наши предки еще называли Максим Утешитель, Максим Исповедник.

На Руси в этот день мужья и жены, держась за руки, выходили во двор и стряхивали с иней с деревьев – чтобы укрепить брак и на семейное счастье.

По поверью, если в Максимов день угостить домашней сдобой, то можно жить безбедно, морозный и ясное небо предвещают богатый урожай, а если мало снега, то и сена будет немного.

4 февраля – Тимофей Полузимник

Также эту дату именовали Тимофеевым днем.



Наши предки начинали готовиться к весенним посадкам и посевам.

Согласно приметам, если снег налипает на провода. деревья, то весна придет рано, солнце в этот день – к оттепели.

5 февраля – Агафьин день

Другое название – Агафий Полухлебник.

На Руси проверяли, сколько хлеба осталось и тщательно рассматривали посевное зерно. В амбарах чистили, латали стены и двери.

Поднимающаяся в реке вода сулит мороз, стужа и солнце – к жаре в августе, говорят приметы.

6 февраля – день Аксиньи

Ксения, Аксинья-полухлебница, Аксинья-полузимница именовали этот день на Руси.



Было принято гадать на хлебе: взвешенный накануне его клали на весы и поутру, определяя тем самым будущие цены на него.

По приметам, мало звезд, значит, будет непогода, много – к теплу и снегопаду, погода на Аксинью повторится весной.

7 февраля – Григорий Весноуказатель

Наши предки называли его и по-другому: Григорий Богослов, Григорьев день.

По поверью, следовало делать добро и других благодарить за него, но не хвалиться этим.

Сорока на нижние ветви деревьев садится, значит, будет ветрено, лес черным кажется – к оттепели.

8 февраля – Федоров день

Именовали его и так: Федор Студит, Поминальник.

В этот день было принято ходить на кладбище и устраивать поминальные застолья, на ночь оставляли блюда – покойным "родителям".

Солнечный день предвещает скорую весну, пурга – позднюю, гласят приметы.

9 февраля – Златоустов день

Еще он назывался Златоустьев огонь.

в этот день было принято особенным образом топить печь заранее высушенными дровами и ощипанной лучиной.

Согласно приметам, плывущие против ветра облака предвещают снегопад.



10 февраля – Ефремов день

Наши предки его знали и как именины домового. Ему ставили миску с молоком, горшочек с кашей и просили не вредить, а помогать в хозяйстве.

По приметам, ветреный день сулит холодный год.

11 февраля – Лаврентьев день

Именовали его также Игнатом или Игнатием.

На Руси втыкали чертополох по углам поля – чтобы отпугнуть ведь. Было принято печь на ужин закрытый пирог с капустой – кулебяку.

Если верхушки деревьев в лесу шумят, потеплеет, стужа в этот день – к жаре в августе, гласят приметы.

12 февраля -Васильев день

А еще называется дата Трехсвятие.

Наши предки в этот день не подковывали коней, женщины не пряли, не шили. Девушки привораживали парней.

Прилетели грачи, значит, по приметам, урожай будет бедный, а ягод в лесу окажется много.

13 февраля – Никита Новгородский

Именовали эту дату и Никита Пожарник.

Считалось, что вспыхнувший в этот день пожар – от колдунов и бесов, молились святому с просьбой защитить и обращались к знахарям – чтобы те заговорили огонь.

Согласно приметам, долго будет снег идти, если на деревьях иней.

14 февраля – Трифонов день

На Руси его звали Трифон Перезимник, или Мышегон.

Девушки молились святому о хороших жениха и гадали на будущих мужей.

Приметы: снег скрипит, значит морозы продолжатся, утром лег туман – к оттепели.

15 февраля – Сретение

Было принято печь пирожки в виде жаворонков: наши предки считали этот день первой встречей весны. Дети звали солнце быстрее взойти и принести весну.

По приметам, погода этого дня будет и в марте, вьюга и метель сулит скудный урожай, капель – богатый.

16 февраля – день Семена и Анны

Другие названия даты: Хранитель младенцев, "Починки".

Наши предки в этот день готовили к весне полевой инвентарь – упряжки, конскую сбрую, телег. Их осматривали и при необходимости ремонтировали.

Согласно приметам, обильный снегопад в этот день – к лету с грозами.

17 февраля - Никола Студеный

На Руси гадали, проводили обряды на богатство и скорую продажу. Знахари лечили малокровия и телесной слабости.

Если туман высоко расстилается, ожидается ясная, морозная погода, низко, значит, потеплеет и выпадет снег, гласят приметы.

18 февраля - день Агафьи

Как ее только не называют: Коровница, Голодуха, Поминальница.

В этот день женщины проводили обряд опахивания хлева, в котором запирали скот, мужчины в такой момент находились в домах. Собак держали на цепи.

Согласно приметам, если день выдался сухой, то весной будет тепло, а летом – жарко. По поверью, упавший с дерева на голову снег – к деньгам.

19 февраля -Вукол Телятник

А еще именовали эту дату "Жуколы".

Наши предки проводили ритуал "моления молока" и окуривали чабрецом корову с родившимся у нее теленком.

Приметы: снегири шумят – потеплеет, морозы трещат – к бурной весне, жаркому и сухому лету.

20 февраля -Феня Могущница

Также называли этот день Лука и Феня – спасовы коренья.

На Руси поминали умерших родственников – ходили к их могилам, в церквях молились за них.



Согласно приметам, капающие сосульки предвещают скорую весну.

21 февраля – день Захария

Именовали его и Захарий Серповидец.

Наши предки продолжали готовить инвентарь к полевым работам, кропили его святой водой.

Большая, чуть красноватая луна сулит оттепель, а сильные морозы – скорый конец зимы, гласят приметы.

22 февраля -Лаптев день

Еще на Руси называли эту дату Панкратий Лапотник, Никифоры-Панкраты.

Было принято плести лапти. Также приходилось докупать еду.

Приметы: стужа в этот день – к теплу в марте.

23 февраля - Прохор Весновей

Именовали день и так: Прохор и Харлампий.

В селах мужчины собирались выслушать доклады старост и избрать новых, если те не устраивали. Еще выбирались "растратчики" – они распределяли подати и повинности на каждую семью.

Согласно приметам если вороны садятся на самые верхние ветки деревьев и чистятся, пойдет снег, лошади ложатся – потеплеет.

24 февраля -День Власия

Он считался и Коровьим праздником.

Наши предки старались 24 февраля не работать – чтобы уберечь скот. В хлевах ставили иконы, совершали специальные ритуала, – на оберег коров и других домашних животных.

Снега выпало много, значит весна близко, сугробы намело – в мае ожидается много зелени.

25 февраля – Алексей Рыбный

На Руси еще называли день Мелетей и Алексей.

Повесное зерно выставляли утром на мороз, а днем заносили в теплое место – чтобы семена дали богатый урожай. Знахари исцеляли от испуга. На ужин подавали пироги с рыбной начинкой – расстегаи.

Громко чирикающие воробьи сулят потепление, стужа - раннюю весну и теплый март.

26 февраля – Мартынов день

Также именовали дату днем Светланы.

Семейные пары собирались и разговаривали о жизни, о ведении хозяйства Ночью читали заговоры на звезды – от порчи и сглаза.

Приметы: если в этот день потеплело, осень будет погожая; лед сереет – к сильному паводку и хорошему сенокосу.

27 февраля -Кирилл Весноуказчик

Наши предки осматривали огороды, задерживали на них снег. Недавно родившие женщины одаривали повитух.



Согласно приметам, если в этот день ясно и солнечно, грядут сильные морозы, а если тучи собрались в кучу, будет ненастно..

28 февраля -Онисим Овчарник

Было у этого дня и другое название -Зимобор

На Руси проводили обряды, чтобы овцы хорошо ягнились. Также собирали разные семена в амбарах и на три дня выставляли их на мороз – для обильных всходов.

Длинные сосульки предвещают долгую весну, а поднятие воды в реках и озерах – добрый сенокос, гласили приметы.

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