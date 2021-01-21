Кому здорово повезет, а кому не очень – в астрологическом прогнозе от "Утро.ру"

Луна 22 января будет все еще в созвездии Тельца. День будет полон работы, трудностей и проблем, однако удача не за горами. Для завязывания деловых отношений он не благоприятен, зато подходит для дружеских. Страдающим хроническими заболеваниями нужно внимательнее отнестись с самочувствию. Избежать переутомления поможет отдых.

Овен

Чтобы справиться с предстоящими 22.01.2021 делами, Овнам нужно зарядиться энергией. Выполните с утра несколько упражнений, примите контрастный душ. На работе вначале оцените ситуацию и только потом стройте планы. Не стоит рисковать. Избегайте действий, которые могут подорвать ваш авторитет, и любых ссор.

Телец

Работа у Тельцов в этот день пойдет как по маслу. Вы справитесь и с давними, и с насущными задачами. Подходящее время для решения накопившихся вопросов. Стоит поговорить о работе – с коллегами, о планах на будущее – с семьей. Чрезмерные траты могут привести к денежным проблемам.

Близнецы

Добиться результатов при выполнении сложных заданий в этот день Близнецам поможет поддержка близкого родственника. Ищите нестандартные пути к цели, и вы получите то, к чему стремитесь. Хотите сделать головокружительную карьеру – используйте любой предоставляющийся вам шанс.

Рак

Избежать трудностей, в том числе самых неожиданных, Раки 22 января смогут, проявив осторожность. Завершите ранее начатое. Успеха вы добьетесь, если станете действовать самостоятельно. Будьте снисходительны и сдержанны, меньше спорьте, тогда конфликты обойдут вас стороной. Есть вероятность неожиданных и приятных сюрпризов – вам могут вручить презенты. Не исключены встречи и загородная поездка.

Лев

В этот день Львам следует навести порядок в делах, вовремя выполнять обязательства и не нарушать правил. Возможна награда за проделанную работу или неожиданные деньги. Однако не стоит их сразу тратить. Хорошо бы найти занятие, к которому лежит душа. Откажитесь от приобретения лишних вещей. Берегите здоровье, чтобы не подорвать его: у вас ослабился иммунитет. Не волнуйтесь из-за мелочей.

Дева

Сразу реализовать хорошие идеи Девам в этот день не удастся. Зарядитесь позитивом, взбодритесь и блесните профессиональными знаниями и умениями. Ваше деловое чутье поможет решить финансовые проблемы и заключить выгодные сделки. Преуспеть в переговорах удастся благодаря настойчивости. Вечерний приход гостей порадует вас.

Весы

Приобрести полезный опыт и добиться успехов 22.01.2021 Весы смогут, если возьмутся за что-то новое. Есть вероятность неожиданных финансовых поступлений, не исключено, что вам вернут старые долги. Не покупайте первое, что попалось на глаза. Возможно, придется отказаться от ранее запланированного из-за неотложного дела или поездки. В личной жизни решайте все сами.

Скорпион

Для плодотворного общения этот день Скорпионам подходит. Смело планируйте и воплощайте свои идеи. Ваши знания покорят коллег и деловых партнеров. Есть шансы получить весьма выгодные предложения по работе, которые откроют новые горизонты для вашей деятельности. Экспериментировать не стоит. Отклоните полученные ближе к вечеру приглашения.

Стрелец

Завершить важные дела и выполнить текущие задачи Стрельцам в этот день по силам. Не откладывайте ничего на потом. Вы сможете быстро оформить нужные документы, решить организационные вопросы, удачно провести переговоры. А еще заработаете немалые деньги. Вам могут поступить заманчивые предложения. Расслабьтесь, побалуйте себя приобретением вещи, которую давно хотели, отправьтесь на природу.

Козерог

Волноваться и переживать Козерогам 22 января ни к чему. Обдумывайте каждое свое действие и не поддавайтесь на провокации. Будет трудно принимать решения, но вы справитесь. Пригодится полученный ранее жизненный опыт. Сдерживайте негативные эмоции, чтобы не разрушить отношения с дорогими для вас людьми. От физического труда, дальних поездок и экстремального спорта лучше отказаться.

Водолей

Серьезных проблем у Водолеев 22 января не предвидится. Избежать роковых ошибок и принять верные решения поможет внимание к деталям. Завершить давние дела вы сможете благодаря целеустремленности и логическим способностям. Пора задуматься о новых планах. К успеху в будущем приведет вложение накопленных средств в предложенный партнерами выгодный проект

Рыбы

Выполнив работу, Рыбы в этот день получат не только удовольствие, но и вознаграждение. С трудностями и испытаниями вы справитесь. Возможны неожиданные подарки и денежные поступления. Не исключены полезные знакомства. Для посещения разных мероприятий это хорошее время, но избегайте чересчур шумных вечеринок.

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