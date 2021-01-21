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Православные 22 января чтут святого Филиппа – митрополита Московского. После ссоры с Иваном Грозным он был заперт в монастыре. Позже священнослужителя отправили в Тверскую губернию, там его убил Малюта Скуратов.
Традиции и обычаи 22 января
Этот день на Руси называли Скрута Будняя, так как после долгих праздников начинались работы по хозяйству. Наши предки наводили порядок дома, в хлеву и во дворе, заготавливали дрова.
Женщины, кроме того, стирали белье, одежду и другие вещи, готовили еду. Вечером все обязательно ходили в баню – очиститься и отмыться от праздного времени Святок.
Что нельзя делать 22 января
1. Не рекомендуется сидеть без дела.
2. Запрещено плохо работать и бросать дела, не завершив их.
3. Также не стоит высмеивать кого-то.
4. Не разрешается писать письма.
5. Ссориться также не позволено.
6. Не следует пришивать пуговицы.
Что можно делать 22 января
1. Желательно сходить в баню.
2. Нужно приступить к работе.
3. Следует провести генеральную уборку.
4. Разрешено заниматься починкой и ремонтом.
5. Надо выстирать одежду и белье.
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