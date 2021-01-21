В эту пятницу не рекомендуется бездельничать и плохо работать

Православные 22 января чтут святого Филиппа – митрополита Московского. После ссоры с Иваном Грозным он был заперт в монастыре. Позже священнослужителя отправили в Тверскую губернию, там его убил Малюта Скуратов.

Традиции и обычаи 22 января

Этот день на Руси называли Скрута Будняя, так как после долгих праздников начинались работы по хозяйству. Наши предки наводили порядок дома, в хлеву и во дворе, заготавливали дрова.

Женщины, кроме того, стирали белье, одежду и другие вещи, готовили еду. Вечером все обязательно ходили в баню – очиститься и отмыться от праздного времени Святок.

Что нельзя делать 22 января

1. Не рекомендуется сидеть без дела.

2. Запрещено плохо работать и бросать дела, не завершив их.

3. Также не стоит высмеивать кого-то.

4. Не разрешается писать письма.

5. Ссориться также не позволено.

6. Не следует пришивать пуговицы.

Что можно делать 22 января

1. Желательно сходить в баню.

2. Нужно приступить к работе.

3. Следует провести генеральную уборку.

4. Разрешено заниматься починкой и ремонтом.

5. Надо выстирать одежду и белье.

Народные приметы на 22 января

Галки и вороны, сидящие на верхушках деревьев, предвещают усиление морозов, на снегу – оттепель.

Если солнце на закате пурпурное, ожидается буря.

Разгулялась вьюга, значит, летом будет ненастно.

Идущие против ветра тучи – к снегопаду.

Ясное небо сулит богатый урожай и удачный год.

Погода в этот день повторится в сентябре.

Ранее сообщалось о главных церковных праздниках в январе 2021 года. Впереди – Татьянин день.

