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В эфире шоу "Русские Перцы" на "Русском Радио" Тамара Глоба рассказала, чего стоит ожидать от 2021 года. Астролог заявила, что россияне столкнутся с важными переменами, которые затронут все сферы их жизни.
Глоба подняла тему, касающуюся различных болезней. Тамара Михайловна предупредила – в январе и феврале участятся случаи пищевых отравлений. Также нужно быть особо осторожными в период с конца весны и до начала лета. В конце года возможны обострения проблем с дыханием. Они будут вызваны "зараженным воздухом".
Что касается общественно-политической ситуации в России, то в 2021 году страна будет подводить итоги тройки лет. Астролог предрекла начало важного периода, который растянется на 20 лет и изменит судьбу государства.
"Будут определенные законы, финансовые перемены и в целом крупный переворот. Будем выстраивать новые взаимоотношения с другими странами", – высказалась Глоба.
Начало года будет омрачено финансовыми трудностями россиян, однако это не испортит общей положительной характеристики года.
Ранее свой прогноз дал супруг Тамары Михайловны – Павел Глоба.
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