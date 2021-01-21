Грядут перемены: известный астролог предрекла судьбу России в 2021 году

Грядут перемены: известный астролог предрекла судьбу России в 2021 году
Тамара Глоба. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам специалиста, год обещает быть насыщенным на события

В эфире шоу "Русские Перцы" на "Русском Радио" Тамара Глоба рассказала, чего стоит ожидать от 2021 года. Астролог заявила, что россияне столкнутся с важными переменами, которые затронут все сферы их жизни.

Глоба подняла тему, касающуюся различных болезней. Тамара Михайловна предупредила – в январе и феврале участятся случаи пищевых отравлений. Также нужно быть особо осторожными в период с конца весны и до начала лета. В конце года возможны обострения проблем с дыханием. Они будут вызваны "зараженным воздухом". 

Что касается общественно-политической ситуации в России, то в 2021 году страна будет подводить итоги тройки лет. Астролог предрекла начало важного периода, который растянется на 20 лет и изменит судьбу государства.

"Будут определенные законы, финансовые перемены и в целом крупный переворот. Будем выстраивать новые взаимоотношения с другими странами", – высказалась Глоба.

Начало года будет омрачено финансовыми трудностями россиян, однако это не испортит общей положительной характеристики года.

Ранее свой прогноз дал супруг Тамары Михайловны – Павел Глоба. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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